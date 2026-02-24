Jótékonyság ecsettel – Katolikus művészek festették ki a Bókay Gyermekklinika gyógytornaszobáját

A jótékonysági alkotómunkában Kabay Tilda, Lőrincz Krisztina, Mecséri Ildikó, Hudik Katalin és Bittsánszky Lotti vett részt.

A többségében szakrális témájú alkotásokat létrehozó művészek már régóta kerestek olyan lehetőséget, hogy keresztényi és művészi hivatásukkal másoknak is adjanak valamilyen jótékonysági formában. Az alkalom pedig szó szerint házhoz jött: egyik taguk, Bittsánszky Lotti a Semmelweis Gyermekklinika Bókay utcai részlegén dolgozik a Bókay Gyermekklinikáért Közhasznú Alapítvány ügyvezetőjeként, és a klinika támogatására önkéntes programokat is szokott szervezni. Így találták meg az intézmény gyógytornászai, akik szerették volna, ha a gyerekek szebb környezetben, vidámabb körülmények között vehetnének részt a gyógyító foglalkozásokon, mint amit a korábbi steril fehér falak jelentettek.

A közös alkotómunka lehetőségében Hudik Katalin látta meg a fantáziát, ő kezdeményezte, hogy a t’ARS Műhely vállaljon ilyet.

„Műhelyünkben hasonló értékrend mentén hozott össze minket a jó Isten. Így számomra adott volt, hogy előbb-utóbb a társakkal (t’ARSakkal) alkossunk együtt, olyan formában is, amit valamilyen karitatív cél határoz meg. Ez régi vágyam volt. Örülök, hogy most Lotti segítségével ez valóra válhatott.”

„Jézus talentumokról szóló példabeszédében azt tanítja, hogy a rám bízott képességeimet felelősséggel kell felhasználnom és kamatoztatnom is kell. Szerintem ez azt is jelenti, hogy nem öncélúan, csupán a saját örömömre kéri az Úr, hogy rajzoljak, fessek (természetesen ez is nagyon fontos és Istentől való), hanem mások örömére, lelki felemelkedésére, gyógyulására” – teszi hozzá.

Kabay Tilda, aki már többször festett iskolák falára, nagyon örült, hogy ezúttal mesés vízi világot alkothatott társaival.

Gyerekeknek örömet okozni áldás – hangsúlyozta. „Gyermekeket, akár beteget, gyógyulásért küzdőt, akár egészségest szórakoztatni, megmosolyogtatni számomra boldogság. Lehet ezt jótékonyságnak nevezni, de szerintem magunkkal is jót teszünk, ha önzetlenül, »csak« mosolyokért alkotunk.”

Lőrincz Krisztina életében nem ez volt az első jótékonysági alkalom, korábban már festményvásárokra ajánlotta fel műveit, amelyeknek bevételét egy az egyben a rászoruló családok kapták meg, illetve egy másik alkalommal egy gyerekekkel foglakozó alapítvány.

Mecséri Ildikó azért kapcsolódott be, mert szeret önzetlenül adni – örömet adni.

A t’ARS Műhely alkotói egy szokatlan „vásznon”, a gyermekklinika falán hozhatták létre közös kreációjukat. Csapatban alkotni nagy kihívás, fogalmazták meg, de lehetőséget ad egymás megismerésére és az összecsiszolódásra is. Próbára tette őket némileg a falfelület is a rücskösségével, ami így igazi ecsetfalónak bizonyult.

Forrás és fotó: t’ARS Műhely

Magyar Kurír

(asz)