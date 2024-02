Jótékonysági bált rendeztek Székesfehérváron a görögkatolikus gyermekvédelmi központ javára

A Felhőjárók Alapítvány – Mozdulatszínház Kapcsolódások című előadásával kezdődött a jótékonysági bál.

A Felhőjárók tagjai kihívással élő emberek, akik a gesztusok nyelvén üzennek örömeikről, félelmeikről, az érintés erejéről, arról, hogy

mindannyian ugyanarra vágyunk: szeretni és szeretve lenni.

Ez a cél vezérelte a jótékonysági bál szervezőit is, hogy egy több évtizedes hagyományt újraélesszenek.

Magán Judit, a Szent István Görögkatolikus Gyermekvédelmi Központ vezetője köszöntőjében felidézte, hogy Fejér megyében már korábban is hagyománya volt a gyermekvédelmi gondoskodásban élő gyermekek javára rendezett jótékonysági bálnak, amelyet a jelenlegi intézmény jogelődjének akkori vezetője, Deresné Tanárki Mária álmodott meg és hívott életre munkatársaival. „Külön öröm, hogy új keretek között, változatlan helyszínen ismét megrendezhettük a bált, amelynek célja a gyermekek jobblétének támogatása” – mondta Magán Judit.

A Szent István Görögkatolikus Gyermekvédelmi Központ vezetője köszönetet mondott a jelenlévőknek és mindazoknak, akik támogató- és tombolajegy vásárlással, adományokkal támogatták a rendezvény sikerét.

A jótékonysági rendezvényen Spányi Antal székesfehérvári megyéspüspök is jelen volt. A főpásztor beszédében kiemelte: a Katolikus Egyháznak Krisztustól kijelölt kötelessége, hogy szeretetével elsősorban azokat keresse meg, akik leginkább rászorulnak, akik a legkisebbek, legvédtelenebbek. Ez a szeretet hozzájárul ahhoz, hogy felemelje őket, hogy a bennük lévő tehetség kibontakozhasson; segíti őket abban, hogy jó emberré váljanak.

A gyermekvédelmi központ nagyon „fontos feladatot tölt be, hiszen sok gyermek életét menti meg az elveszéstől, a széteséstől, és segíthet, hogy bár hátrányos helyzetből indultak, mégis igazán teljes életet éljenek a nálunk felnövő gyermekek” – mondta a megyéspüspök. Tiszteletét fejezte ki az ott dolgozóknak is, azt kívánva, hogy soha ne fáradjanak bele ebbe a nehéz munkába, s szívükben mindig legyen öröm, hogy tudtak valami jót tenni, valakinek segíteni.

A farsang időszaka, a bálok, az ünnepi események jó lehetőséget adnak arra, hogy az emberek találkozzanak egymással, tartalmasan töltsék idejüket; egy ilyen este azonban még szebbé és tartalmasabbá válik, ha egy fontos közügy mellé is oda lehet állni, támogató hozzáállással, amelyhez a város is csatlakozik – fogalmazott köszöntőjében Székesfehérvár polgármestere, a bál egyik fővédnöke, Cser-Palkovics András. – Az összefogás értékét és erényét mutatja az is, hogy ez a bál, amelynek története hosszú évekre nyúlik vissza, most folytatódhat. Ez az este az anyagi támogatáson túl a morális támogatásról is szól: egy közösség értő-érző figyelme a gyermekek felé.

Béres Miklós egyháztanácstag a Székesfehérvári Görögkatolikus Szervezőlelkészség nevében köszöntötte a megjelenteket. Történeti visszatekintést adott a helyi görögkatolikus közösség alakulásáról, a keleti és nyugati kereszténység együttműködő, egymást segítő kapcsolatáról; arról a szívből jövő hitről, amely kapcsolatot teremt és erősíti a közösségek tagjait.

Jármi Zoltán görögkatolikus szervezőlelkész kiemelte, hogy a hagyomány újraélesztése mellett fontos számukra, hogy köszönetet mondjanak azoknak a szervezeteknek, intézményeknek, egyházaknak, melyek a gyermekvédelmi központ, az ott élő gyermekek ügyében vállaltak szerepet, adtak támogatást. Ez a program közösségi eszközök beszerzését és a gyerekek táboroztatását szolgálja, hogy minél több élményben legyen részük.

A köszöntőket követő zongorajáték után a Szent István Görögkatolikus Gyermekvédelmi Központban élő gyermekek álltak színpadra, akik Cseh Tamás Jobbik részem és Leonard Cohen Hallelujah dalát énekelték el gitárkísérettel.

Forrás: szekesfehervar.hu/Székesfehérvári Egyházmegye



Fotó: Berta Gábor



Magyar Kurír