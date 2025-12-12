Görögkatolikus gyermekvédelem a BusinessFesten – Amikor a kapcsolódás jövőt épít

„A fesztivál számunkra nem pusztán egy kiállítói lehetőség volt, hanem olyan találkozási tér, ahol a gyermekvédelem és a gazdasági élet szereplői előítéletek nélkül, emberként tudtak egymás felé fordulni” – írták a beszámolójukban.

A nap során különösen erős tapasztalat volt, hogy a gyermekvédelem – a mindennapi feladatain túl – képes a társadalom egészéhez is kapcsolódni, újszerű, értékalapú módon: párbeszéden, személyességen, közös célok felismerésén keresztül. Ez a jelenlét valódi társadalmi határátlépés volt: kiléptek a megszokott intézményi keretek közül, és a „munka világa” felé nyitottak.

A BusinessFesten a kapcsolódás sztereotípiáktól és előítéletektől mentesen történhetett. Nem címkék találkoztak, hanem emberek. Nem a nehézségek szenzációja, hanem a felnövekvő generáció valósága került előtérbe: a fiatalok törekvései, eredményei, álmai – és az a kérdés, miként tud ebben felelősen jelen lenni egy vállalat, egy szakember, egy közösség.

A Szent Miklós Gyermekvédelmi Intézmény standjánál a látogatók nyitott szívvel álltak meg. Őszinte beszélgetések indultak arról, mit jelent jövőt építeni egy nehéz indulásból, és milyen erő van abban, ha valaki nem sajnálatból, hanem partnerségben, méltósággal kapcsolódik.

A rendezvényen öt, utógondozotti ellátásban részesülő fiatal is részt vett önkéntesként. Jelenlétük nemcsak segítséget jelentett a szervezésben és a stand működtetésében, hanem önmagában is üzenet volt: a fiataljaik képesek felelősséget vállalni, együttműködni, és értékes tagjai lenni egy nagyobb közösségnek.

A nap a számukra olyan élményt adott, amely túlmutat egy eseményen: erősítette az önértékelésüket („képes vagyok kapcsolódni, számítok”), megmutatta a munkaerőpiaci potenciáljukat, és megerősítette a hitüket abban, hogy méltók a figyelemre, a bizalomra és a nyitottságra.

A szeretetteljes fogadtatás – a visszajelzések, az érdeklődés, a természetes emberi hang – sok fiatal számára valódi „belső tükör” volt: azt üzenték, hogy a kapcsolat nem kiváltság, hanem tanulható és megélhető valóság.

A Jövőteremtők program lelki alapja a közösségi felelősség és a cselekvő szeretet. A BusinessFest is azt igazolta, hogy a krisztusi lelkület nem elválaszt, hanem hídként összeköt: érthető és megszólító nyelv a társadalom felé.

„Ne csak a magatok hasznát keressétek, hanem a másokét is” (Fil 2,4). Ez az apostoli buzdítás különösen mélyen összefoglalja azt, amit a rendezvényen megéltek: amikor szervezetek és személyek a másik javát is keresik, akkor nemcsak támogatás történik, hanem közösség épül. A BusinessFest sok pillanata ilyen találkozás volt: a vállalati világ és a felnövekvő generáció világa között létrejöhetett az a fajta kapcsolódás, amely nem sajnál, hanem felemel.

A rendezvény egyik különleges eredménye, hogy a konferencia résztvevőinek szavazatai alapján az intézmény standja elnyerte a Business Star elismerést. Ez nem csupán siker, hanem megerősítés: azt jelzi, hogy a Jövőteremtők program üzenete hiteles, átélhető és értékteremtő a vállalati közeg számára is. A díj egyben kommunikációs lehetőség is: a BusinessFest közössége rajtuk keresztül is üzenhet a résztvevők felé arról, hogy a társadalmi felelősségvállalás nem kampány, hanem hosszú távú emberi és szervezeti kultúra.

A BusinessFest legnagyobb hozadéka a Szent Miklós Gyermekvédelmi Intézmény számára az, hogy több olyan kapcsolódás indult el, amelynek középpontjában nem a pénzbeli vagy tárgyi adomány áll, hanem a minőségi idő, a fejlődés, a közös élmény és a partnerség.

A beszélgetések során több irányban körvonalazódtak együttműködések:

• élményalapú kapcsolódások: kulturális és közösségi programok (mozi, színház), illetve sportélmények, amelyek a gyerekeknek és fiataloknak közösségi emléket, bátorítást és „észrevettek minket” tapasztalatot adnak;

• ProfitAbility program: egy fejlesztő jellegű, offline társasjáték-koncepció gyermekvédelmi közösségekben. A játék a stratégiai gondolkodást, pénzügyi tudatosságot, tervezést és életvezetési készségeket fejleszti – a tervek szerint vállalati mentorálással és akár országos bajnokságon való részvételi lehetőséggel;

• professzionális traumaoldás: együttműködés a TraumaAmbulancia mentálhigiénés csapatával, amely közösségi traumafeldolgozást és támogatói csoportfolyamatokat kínál;

• mentorprogramok ígérete: olyan munkaerőpiaci és személyiségfejlesztő kapcsolatok, amelyek jövőképet adhatnak, segíthetik a célok kijelölését és a belső erőforrások mozgósítását.

Ezek a kezdeményezések mind ugyanarra a pontra mutatnak: a felemelés ott kezdődik, ahol kapcsolat születik.

A BusinessFest azt mutatta meg, hogy idegen közegben is lehet otthonosan, jól, hitelesen jelen lenni, ha az emberi méltóság, a tisztelet és a küldetés vezeti a megszólalást. Rövid idő alatt is lehet hálózatot építeni – és ez a hálózat nemcsak lehetőségeket ad, hanem biztonságos kapcsolódást is.

A Jövőteremtők program a továbbiakban is azon dolgozik, hogy ezekből a találkozásokból hosszú távú együttműködések szülessenek – olyanok, amelyek a gyermekek, fiatalok életében kézzelfogható jövőt, reményt és fejlődési utakat nyitnak.

Szöveg és fotó: Erdei Sándor/Szent Miklós Gyermekvédelmi Intézmény

Forrás: Nyíregyházi Egyházmegye

Magyar Kurír