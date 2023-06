Jubileumi Te Deum-szentmise Szécsényben

Az eseményen, több mint ötszáz óvodás, általános iskolás és gimnazista vett részt, akik imáikkal és énekükkel is megtöltötték a templomot. Az eseményen rész vett Selmeczi Zoltán az EKIF főigazgatója, elődje Csáki Tibor, az egyháztanács tagjai, oktatási intézmények vezetői, ferences testvérek és Stayer László polgármester, akinek tíz évvel ezelőtti kezdeményezésére indult el a katolikus óvoda és iskola szervezése.

Az intézmény eredményes tíz évet tudhat maga mögött. Az első években alakult ki a ma is működő szervezeti kultúrája, arculata, nevelési programja, melyből kiemelkedik a 2015-ben indított Családi Életre Nevelés Program. Az iskola a bevált gyakorlataival 2020-ban, majd 2023-ban is az Oktatási Hivatal Bázisintézménye lett. Az egyre népszerűbbé váló iskolában megindult a diáklétszám növekedése is, így szükségessé vált az ingatlanbővítés.

Több évnyi kivitelezési munkálatot követően 2020-ra készült el az egykori polgári iskola épületének felújítása és kibővítése egy modern szárnnyal, valamint egy nagy sportcsarnokkal. Az új létesítményt már Marton Zsolt megyéspüspök áldotta meg 2020 szeptemberében. A kivitelezés az EKIF, a kormány és a város támogatásával valósult meg. A gimnazistákkal benépesült, korszerűen berendezett épület népszerű lett, és számos sport- valamint kulturális rendezvénynek, kiállításnak biztosított helyszínt.

Az ünnepi szentmisén mindezen javakért, a gyermekekért, az őket keresztény értékekre nevelő pedagógusokért, és ebben együttműködő partnerekért mondott hálát a teljes közösség, megköszönve a Teremtő Istennek mindazon ajándékokat, amelyeket az elmúlt tíz évben kaptak.

Szöveg: Szenográdi Tamás

Forrás: Váci Egyházmegye

Fotó: Páter Bárkányi János Katolikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyar Kurír