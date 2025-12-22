Juhász Gergely egyháztörténészt nevezték ki a Sapientia Főiskola rektorhelyettesévé

Juhász Gergely középiskolai tanulmányait a budapesti Piarista Gimnáziumban és a New York állambeli Pearl River High Schoolban végezte. Érettségi után a Sapientia elődjén, a Kalazantinum Piarista Hittudományi és Tanárképző Főiskolán kezdte meg teológiai tanulmányait 1990-ben, melyeket 1993-tól Belgiumban, a Leuveni Katolikus Egyetemen folytatott. Ott szerezte meg teológiai licenciáját 1996-ban újszövetségi egzegézis specializációval.

1998 és 2006 között az akkor a Pázmány Péter Katolikus Egyetem alá tartozó Leuveni Collegium Hungaricum igazgatójaként szolgált.

2002-ben az antwerpeni Lessius Főiskolán segített létrehozni a holland–magyar fordító- és tolmácsképzést szolgáló BA- és MA-programokat, ahol 2011-ig oktatott.

2008-ban PhD és STD tudományos fokozatokat szerzett a Leuveni Katolikus Egyetemen A feltámadás fordítása: Egy kora XVI. századi egzegetikai vita Antwerpenben William Tyndale és George Joye protestáns bibliafordítók között történelmi és teológiai kontextusában című disszertációjával.

2008 és 2012 között több szerzetesi teológiai főiskolán oktatott lelkiség- és egyháztörténelmet, valamint egzegézist; emellett a hollandiai roermondi katolikus egyházmegye katekétaoktatásában vett részt.

2012-től 2022-ig a Liverpool Hope ökumenikus (anglikán–római katolikus) egyetemen oktatott egyháztörténelmet, teológiát és szentírástudományt az Egyesült Királyságban, és szolgált, többek között, a bölcsészkar doktori iskolájának felelőseként, a Maryvale birminghami katolikus felsőoktatási intézmény doktori programjának koordinátoraként, valamint a Sheppard–Worlock Könyvtár Régi Könyvek és Kéziratok Különgyűjteményeinek tudományos szakmai felelőseként.

2019-ben állandó diakónussá szentelte Malcolm McMahon OP liverpooli érsek, és kinevezte az egyházmegyei zsinatot előkészítő bizottság munkáját kísérő teológiai munkacsoport tagjává.

2021-ben Magyarországra költözött, ahol először a Károli Gáspár Református Egyetem IKT Kutatóközpontjában dolgozott, majd 2022-től a Brenner János Hittudományi Főiskolán tanított görögöt és újszövetségi egzegézist. A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskolán 2021 óta tanít ökumenizmust; 2025 júliusától az Egyháztörténelem tanszék vezetője.

Forrás: Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola

Fotó: Barlay Vince

Magyar Kurír