Kacsikai csángó zarándoklat Nagyboldogasszony ünnepén

Az idei Nagyboldogasszony-búcsún a Moldvai Csángómagyar Szövetség szervezésében számos moldvai csángó településről – Magyarfaluból, Diószegről, Gorzafalváról, Szitásról, Újfaluból, Külsőrekecsinből, Csíkfaluból, Berendestiből, Klézséről, Forrófalváról, Nagypatakról, Ferdinándújfaluból, Bogdánfalváról, Diószénről, Trunkból, Lujzikalagorból, Gajdárról, Esztufujról, Lészpedről és Frumószáról – érkeztek zarándokok Kacsikára, hogy együtt ünnepeljék a Szűzanya oltalmát.
A zarándoklat augusztus 14-én reggel indult a különböző falvakból.
Első közös állomásként Pusztinában gyűlt össze a közösség, ahol 11 órakor magyar nyelvű szentmisét celebrált Matieș Marin klézsei születésű pap.
Innen együtt indultak Kacsika felé; 16 órától keresztúton, majd a 22 órakor kezdődő gyertyás körmenetben vettek részt a zarándokhelyen.
Augusztus 15-én, Nagyboldogasszony ünnepén a hívek a grottánál gyűltek össze a 8.30-kor kezdődött magyar nyelvű szentmisére, amelyet a marzsinéni (Mărgineni) Varga András, a pusztinai születésű Timaru Laurențiu-Daniel, Anton Diacu pusztinai plébános és Matieș Marin celebrálták.
Az ünneplés központi eseménye a 11 órakor kezdődő szentmise volt, amelyet a kacsikai Szűzanya kegyképe tiszteletére mutattak be.
A szentmise főcelebránsa Giampiero Gloder érsek, Románia és a Moldovai Köztársaság apostoli nunciusa volt. Koncelebrált Iosif Păuleț püspök; Petru Sescu segédpüspök; Ionuț Strejac prelátus, az albániai apostoli nunciatúra titkára; Damian-Gheorghe Patrașcu OFMConv, a ferences minorita rend romániai provinciális elöljárója, valamint számos pap az országból és külföldről.
A szentmisét körmenet követte a bazilika körül, majd virágszentelés zárta az ünnepet.
Forrás: Moldvai Csángómagyar Szövetség; Romkat.ro
Fotó: Andreea Benchea; Moldvai Csángómagyar Szövetség
Magyar Kurír
