Kánonjogi emlékkonferenciát szervez a Pécsi Püspöki Bíróság

A kánonjog, más néven egyházi jog a Katolikus Egyház mindenkire érvényes magatartási normáit összefoglaló tudomány. Sipos István pápai prelátus, pécsi nagyprépost, tanár, kánonjogtudós az egyházjog történetének is elismert kutatója volt.

Nyomtatásban – számos esetben több kiadásban is – megjelent műveit tankönyvként nemcsak Pécsett, hanem Budapesten, Rómában, valamint Európa katolikus egyetemeinek hittudományi karán is használták már közvetlenül a megjelenését követően, és használják napjainkban is.

A Sipos István-emlékkonferencián magyar és külföldi meghívottak, köztük Kuminetz Géza, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem (PPKE) rektora, továbbá a PPKE Hittudományi Kara, a Pécsi Tudományegyetem Jogi Kara, a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola tanárai és a Pécsi Püspöki Bíróság egyházjogászai előadását hallhatják az előzetesen regisztrált résztvevők.

Forrás és illusztráció: Pécsi Egyházmegye

Magyar Kurír