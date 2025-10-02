Kánonjogi emlékkonferenciát szervez a Pécsi Püspöki Bíróság

2025. október 2., csütörtök
A pécsi kánonjogi műhelyek egyik kiemelkedő egyénisége, Sipos István pécsi nagyprépost, nemzetközileg is elismert kánonjogász születésének 150. évfordulója alkalmából rendezik meg a konferenciát október 9-én Pécsett, a Magtár Látogatóközpontban.

A kánonjog, más néven egyházi jog a Katolikus Egyház mindenkire érvényes magatartási normáit összefoglaló tudomány. Sipos István pápai prelátus, pécsi nagyprépost, tanár, kánonjogtudós az egyházjog történetének is elismert kutatója volt.

Nyomtatásban – számos esetben több kiadásban is – megjelent műveit tankönyvként nemcsak Pécsett, hanem Budapesten, Rómában, valamint Európa katolikus egyetemeinek hittudományi karán is használták már közvetlenül a megjelenését követően, és használják napjainkban is.

A Sipos István-emlékkonferencián magyar és külföldi meghívottak, köztük Kuminetz Géza, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem (PPKE) rektora, továbbá a PPKE Hittudományi Kara, a Pécsi Tudományegyetem Jogi Kara, a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola tanárai és a Pécsi Püspöki Bíróság egyházjogászai előadását hallhatják az előzetesen regisztrált résztvevők.

