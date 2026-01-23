Kántáló fesztivált tartottak a munkácsi egyházmegyében

A nap szentmisével kezdődött, amelyet Gerzanich Szerhij püspöki irodaigazgató mutatott be – több pap koncelebrálásával, akik híveikkel együtt érkeztek.

A szentmisén Fizer Jevhen munkácsi káplán mondott szentbeszédet, melyben hangsúlyozta: a fesztivál az öröm, a felemelkedés, a közösségi együttlét és mindenekelőtt Isten dicsőítésének szellemiségét hordozza.

Jézus evangéliumban elhangzott szavai alapján – „Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem hogy a bűnösöket” – arra kereste a választ prédikációjában, hogyan tekintünk a bűnösökre. Hajlamosak vagyunk mások bűneit észrevenni, miközben a saját bűneink fölött gyakran elsiklunk – figyelmeztetett a szónok. – Jézus nem a bűnökre irányítja a figyelmet, hanem Isten határtalan szeretetére, amely magához vonzza az embereket.

Fizer Jevhen arra is felhívta a figyelmet, hogy a fesztivál célja Jézus keresése. „Ahogyan egykor a bölcsek és a pásztorok is elindultak, hogy imádják őt, úgy gyűltünk most mi is össze, hogy dicsőítsük Krisztust.” Arra buzdította a híveket, hogy maradjanak meg Isten közelében. Ha szükségét érzik, menjenek be a templomba, imádkozzanak, kérjenek bocsánatot Istentől, hogy tiszta szívvel folytathassák a dicsőítést.

A szolyvai Nagyboldogasszony-templom plébániája 14 énekkar és csoport résztvevőit fogadta a Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye különböző területeiről – felnőtteket, fiatalokat, gyerekeket, akik énekekkel, valamint karácsonyi jelenetek bemutatásával dicsőítették Istent.

Kimak Mária szolyvai lakos elmondta, hogy számos plébániai kórus és zenekar elfogadta a meghívásukat. Énekkel, zenével, valamint jelenlétük melegével töltötték meg az udvart. Isten áldása volt ezen a gyönyörű napon – fogalmazott. – Mindez érződött a tekintetekben, a mosolyokban, a levegőben, sőt még a csendes, nyugodt jelenlétben is.

A résztvevők örömére Lucsok Miklós OP munkácsi megyéspüspök is bekapcsolódott a kántálásba.

A találkozó meglepetésvendége Vitalij Novak CM volt, aki jelenleg az Ukrán Fegyveres Erőknél teljesít szolgálatot.

Jevhen Zsukovszkij SDS a szentmise végén úgy fogalmazott, hogy a nap folyamán érezhető volt: a szívekben a szeretet és az irgalom tüze égett.

Szöveg: Reshetar Tetjana írása alapján

Forrás: Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye

Fotó: Veritas

