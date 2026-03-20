Kántortalálkozót tartottak Miskolctapolcán

Hazai – 2026. március 20., péntek | 9:48
Az idei első találkozót március 14-én tartották a Miskolci Egyházmegye kántorai. A szakmai napon a nagyböjt különleges szertartásaira fókuszáltak.

Évente több alkalommal is összegyűlnek a Miskolci Egyházmegye kántorai, hogy szakmai tudásukat bővítsék. Emellett nagyon jók ezek az alkalmak arra is, hogy a liturgikus szolgálat lelki oldalát is jobban megértsék, átéljék. Az idei év első kántortalálkozóját a hétvégén tartották Miskolctapolcán, a Görögkatolikus Roma Szakkollégiumban. A kántorokat a kollégium igazgatója, Makkai László atya fogadta. Az igazgató ilyenkor mindig büszkén mutatja be a kollégiumot, az elért eredményeket és a várható eseményeket. Természetesen finom kávéval, pogácsával és ebéddel is kedveskedett a képzésen résztvevőknek.

A találkozó fő szervezői, szakmai vezetői Bukáné Kaskötő Marietta, Juhászné Drabik Tünde és Koleszárné Vatamány Viktória tisztelendő asszonyok voltak, akik mindig nagy gondoskodással, odafigyeléssel fordulnak a kántorok felé. Minden összejövetel közös beénekléssel, hangképzéssel és intonációs gyakorlatokkal kezdődik, majd három helyszínen (kápolna, társalgó, közösségi ház), kiscsoportos foglalkozás keretében folytatódik tovább a képzés.

Húsvét közeledtével a nagyheti szertartások prokimenjeit, tropárjait, változó részeit sikerült áténekelni a foglalkozások alkalmával, de sor került az Örömhírvétel ünnepének magasztaló énekére is. Bár a 45 perces blokkok néha kevésnek is bizonyultak, a tisztelendő asszonyok mégis nagyon körültekintően instruálták a kántorokat, jutott idő még a szakmai kérdések megvitatására is.

Kora délután Orosz Atanáz püspök a kántorizálás lelki oldalára, annak hangsúlyos szerepére hívta fel a figyelmet. Számos jógyakorlatról számolt be a kántorok munkájával kapcsolatban, útmutatást adott a felolvasásról is. Beszélt az apostolos könyvvel kapcsolatos észrevételekről és reflektált rájuk. A találkozó végén az imaórák végzéséhez is kaptak tőle útmutatást a kántorok. Hálásan köszönik, hogy mindig nyomon követi, segíti és fontosnak tartja a kántorképzést.

Forrás és fotó: Miskolci Egyházmegye

