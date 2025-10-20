Kapcsolatok a fókuszban – A romániai rendi elöljárók konferenciáinak ülése az erdélyi Lunkányban

Alább a férfi, illetve női rendi elöljárók konferenciáinak közös közleménye szerkesztett, magyar nyelvű változata olvasható.

Valójában ez a tematikus út kiváló alkalom volt arra, hogy elmélyítsünk néhány, a megszentelt élet hivatásának betöltéséhez elengedhetetlenül szükséges szempontot, azzal a céllal, hogy ezek olyan átalakuláshoz vezessenek, amelyek a megtérés útján való kitartásra inspiráljanak minket. A hiteles képzés korrekt információn alapszik és átalakuláshoz vezet.

A találkozón végig jelen volt Călin Ioan Bot lugosi görögkatolikus püspök, a Romániai Püspöki Konferencia szerzetesi életért felelős püspöke. Nemcsak a rendi elöljárók és képviselőik voltak jelen, hanem az egyházmegyei szerzetesi felelősök számára is külön konzultációt tartottak.

A képzési nap meghívott vendége Bogdan Balașcă OFMConv volt, aki a kapcsolatok témájának kontextusában egy komplex és kissé paradox témáról beszélt: „A kapcsolat mint szükséglet és mint a félelem oka”. Előadása második részében pedig az volt a célja, hogy elvezesse a jelenlévőket annak megértésére, hogy mit jelent áttérni a „kapcsolatok kialakításáról” a „kapcsolatok megélésére”. A jelenlévők előbb személyes időt kaptak a reflexióra, majd délután kiscsoportokban, ezt követően pedig plenáris ülésen osztották meg a személyes és közös elmélkedések gyümölcseit, megfogalmazva azt is, hogy milyen változásokra szeretnének törekedni elöljárói szerepükben.

A hitelességben való növekedésre és az Istennel való kapcsolat elmélyítésére van szükség. Ehhez a liturgia és az irgalmasságban, egységben, szeretetben megélt testvéri kapcsolatok vezetnek el.

A jelen lévő rendfőnökök és rendi képviselők megerősítették abbéli elköteleződésüket, hogy továbbra is együtt járjanak az úton, támogatva egymást a képzés és a kommunió prófétai tanúságtételében.

Csütörtökön, október 16-án a Szerzetesnők Elöljáróinak Országos Konferenciája közgyűlésén megválasztották a föderáció új vezetőségét: elnök: Homa Ildikó SSS; alelnök: Lenuța Băcăoanu SMP; tanácsosok: Ana Vereș SFMA, Teodorina Birtoc CMD, Cinzia Colleoni.

A mai idők arra késztetnek bennünket, hogy még jobban ragaszkodjunk azokhoz az alapvető szerzetesi értékekhez, amelyek az Istennel való hiteles kapcsolatból fakadnak, és hiteles testvéri kapcsolatokhoz vezetnek. A romániai férfi és női rendi elöljárók konferenciája arra buzdítja és ösztönzi a rendeket és társaságokat, hogy járják együtt a remény útját.

Szöveg: Homa Ildikó SSS

Forrás és fotó: Romkat.ro

Magyar Kurír