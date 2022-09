Kápolnamegáldás és harangszentelés – Ünnepekre hív a Győri Egyházmegye

Szeptember 12-én, hétfőn lesz a kiskúti Segítő Szűz Mária-kápolna felújítás utáni megáldása.

A főpásztor ismertette a győriek körében kedvelt kegyhely történetét, amely a múlt századra nyúlik vissza. Tífuszos fia meggyógyulásáért imádkozott itt egy nyugalmazott őrnagy. A fiú meggyógyult, az imameghallgatást követően egyre többen keresték fel a hívek közül a Szűz Mária-képet, melynek 1938-ban szoborfülkét építettek, melyet azonban 1947-ben egy vagongyári munkás megrongált. Papp Kálmán püspök felhívására tízezer ember vonult téglával a kezében a szoborhoz, innen ered a „téglás körmenet” elnevezés.

A ’47-es körmenethez hasonlóan most is a gyárvárosi templomtól indulva, imádkozva, énekelve keresik fel a kiskúti Segítő Szűzanya-kápolnát a hívek. A körmenet délután 5 órakor, védett útvonalon halad a kegyhelyig, ahol 6 órakor kezdődik a püspöki szentmise, mely egyben a kispapok, az egyetemi lelkészség hallgatói közössége és minden iskolás Szentlelket hívó, szemeszternyitó szentmiséje, Veni Sanctéja lesz.

Egy másik hírt is megosztott Veres András megyéspüspök.

A világháborúkban rekvirált és megsemmisült harangok helyére hat új harang érkezik szeptember 9-én, pénteken Passauból a Nagyboldogasszony-székesegyházba.

A főpásztor a harangöntő cég applikációján keresztül bemutatta a harangok hangzását. A legnagyobb a 4 tonna súlyú Szentháromság-harang lesz. Emellett az egyházmegye alapítójáról, Szent Istvánról, a lovagkirályról, Szent Lászlóról és a vértanú Boldog Apor Vilmosról is neveznek el harangot, illetve Szent András apostolról és Szent Mihályról. A most is használatban lévő Magyarok Nagyasszonya-harang is megmarad, így összesen hét harang zengi majd Isten dicsőségét és hívja imádságra az embereket.

A harangok szentelése a Nagyboldogasszony-székesegyház felszentelésének ünnepén, szeptember 13-án, a 10 órakor kezdődő szentmisét követően lesz. A szertartást Veres András megyéspüspök és Pápai Lajos emeritus megyéspüspök végzi.

A harangokat szeptember 9-től meg lehet tekinteni a székesegyház előtti téren.

Forrás: Győri Egyházmegye

Fotó: Németh Péter

Magyar Kurír