Karantén-lelkigyakorlat – Szent Ignác témái alapján

A szerzők az elmélkedéseket két könyvük, a Finding God in the Mess (Megtalálni Istent a zűrzavarban) és a Deeper into the Mess (Mélyebben a zűrzavarba) elmélkedéseit felhasználva szerkesztették meg Szent Ignác lelkigyakorlatának témái alapján.

Minden naphoz tartozik egy téma, egy előkészítő ima, egy bevezetés a témába, három kapcsolódó szentírási idézet, néhány átgondolásra váró kérdés és egy záróimádság.

Többféleképpen alkalmazhatjuk ezt az anyagot:

• követhetjük a 14 napos beosztást;

• elmélyedhetünk az egyik, hozzánk közel álló témában;

• vagy napi imaként használhatjuk az elmélkedéseket.

Bármelyik módszert is választjuk, a lelkigyakorlat alkalmas arra, hogy megerősítse bennünk annak tudatát, hogy Isten velünk van ebben a nehéz időben. A lelkigyakorlat segít, hogy elmélyítsük imaéletünket, és találjunk egy biztonságos helyet („teret”), ahol megszűnik az aggódás, a szorongás.

Az elmélkedések elérhetők magyar nyelven a Sacred Space (Megszentelt tér) honlapon.

Forrás: Szentter.com; Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye



Fotó: Pixabay

