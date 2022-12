Kárpátaljai közösségeknek gyűjtött és elismeréseket adott át a görögkatolikus Hierotheosz Egyesület

Kiss András, az egyesület főtitkára elmondta, az összefogás eredményeként közel egymillió forinttal már biztosan hozzájárulhatnak a gyerekek karácsonyához. Reményét fejezte ki, hogy az összejövetel végére hétszámjegyűre nő ez az összeg.

A Hierotheosz harmadik alkalommal adja át Az év Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei önkéntese elismeréseket azoknak, akik kiemelkedően sokat tettek a környezetükért és idén a háború elől hazánkba menekülőkért. Ahogy minden évben, úgy idén is a díjazottak egyike határon túl élő magyar önkéntes – ismertette a főtitkár.

Kocsis Fülöp hajdúdorogi érsek-metropolita Szent Pál szavait idézte köszöntőjében: jobb adni, mint kapni. „Most, amikor adományozásra buzdítunk, érezhetjük igazán, hogy jobb azon az oldalon állni, ahol adhatunk, mint ott, ahol kapni kényszerülünk. Akinek pedig megadatott, hogy van, annak egyszersmind kötelessége is adni – mondta a főpásztor. – Árpád-házi Szent Erzsébet naplójában azt írja: az anyagi javak nem tesznek minket belsőleg értékesebbé, csak arra valók, hogy sok jót tegyünk.”

Mit jelent az adományozás? – tette fel a kérdést Seszták Oszkár, a megyei közgyűlés elnöke, s meg is válaszolta. „Ez a közel egymillió forint nem egy-két nagy felajánlásból gyűlt össze, hanem az egyszerű, hétköznapi emberek ötszáz-ezer forintos hozzájárulásainak köszönhetően. Nem az összeg számít, hanem a szándék: az a szeretet, amivel a nehéz helyzetben élő gyerekek felé fordultak karácsonyhoz közeledve.”

Az elismeréseket idén Gál Erika, az olcsvai Jelenlét Pont munkatársa, Jonas Bernadett Mercedes, a szatmárnémeti Magyar Ifjúsági Kezdeményezés alelnöke és Lőrincz Péter, a máriapócsi Mária Könnyei Karitászcsoport vezetője vehette át.

Gál Erika, az olcsvai Jelenlét Pont munkatársa kárpátaljai származású, 2010 óta él Barabáson családjával, három gyerek édesanyja. Beilleszkedve azonnal kivette a részét a helyi civil életből, több rendezvényen segédkezett, a helyi polgárőr szervezet oszlopos tagja. Az orosz–ukrán háború kitörésének kezdetétől részt vett a menekültek fogadásában, ellátásában. Gondoskodott az érkezők fogadásáról, elhelyezéséről, étkeztetéséről, és aktívan közreműködött több országos civil szervezettel az összefogás támogatása érdekében. Munkájával segítette, hogy a háború miatt menekülni kényszerülő, otthonukat elvesztett családok szálláshoz és fuvarhoz jussanak, segítette az adománygyűjtést, valamint eljuttatni a segélycsomagokat a megfelelő helyekre.

Jonas Bernadett, a szatmárnémeti Magyar Ifjúsági Kezdeményezés (MIK) alelnöke 14 éves kora óta aktív tagja a helyi közösségnek. Fiatalon megtapasztalta, hogy milyen egy-egy helyi kezdeményezés részese lenni: aláírást gyűjtött; ha kellett, szemetet szedett. Ő tartja a kapcsolatot a környékbeli települések vezetőivel, valamint a programok (Partiumi Magyar Napok, Szatmári Diáknapok) megszervezéséből és lebonyolításából is oroszlánrészt vállalt és vállal ma is. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint az, hogy mára a MIK alelnöki pozícióját tölti be. Elkötelezett, és szívvel-lélekkel végzi a munkáját. A környezetében élők számíthatnak rá, szakmai tapasztalata, kreatív ötletei és tudása miatt az egyik legfontosabb tagja a szervezetnek.

Lőrincz Péter, a máriapócsi Mária Könnyei Karitászcsoport vezetője több éve tevékenykedik a civil szektorban, három civil kezdeményezésben vesz részt, melyek Máriapócs minden rétegéhez és emberéhez eljutnak. Nem csak társadalmi, vallási közszereplő is, hiszen a városi közösség világi elnöke. Alapító tagja a helyi polgárőr-egyesületnek, ahol 2003-tól teljesít szolgálatot. Vezetője a Nyíregyházi Egyházmegyében működő Mária Könnyei Karitászcsoportnak, számos helyi és országos segítő programban részt vesznek, idén Caritas Hungarica-díjjal tüntették ki. Két évvel ezelőtt csatlakozott a Máriapócsi Gyermekekért Alapítvány kuratóriumához, támogatva a városi két tannyelvű és alapfokú művészeti iskola diákjainak szellemi és lelki fejlődését.

Az eseményen Majnek Antal nyugalmazott munkácsi megyéspüspök is jelen volt.

Forrás: szon.hu/Hajdúdorogi Főegyházmegye

Fotó: Csutkai Csaba

Magyar Kurír