Kilencven éve halt meg Kaszap István hitvalló kispap

December 17-én Spányi Antal püspök az egyházmegye jelen lévő papjaival együtt mutatott szentmisét a székesfehérvár-vasútvidéki Prohászka Ottokár-emléktemplomban (Jó Pásztor-templom) Kaszap István halálának 90. évfordulója alkalmából.

A megemlékezésre a cserkészek idén is elhozták a betlehemi lángot, a béke lángját.



A szentmise elején Tóth Tamás plébános köszöntötte a főpásztort, és megköszönte, hogy Kaszap István halálának évfordulóján megerősíti a híveket a hitben és a reményben.

„Itt vagyunk adventben, a három gyertya ég, lassan eljön a karácsony, és úgy tűnik, mintha mi mégis a sebeinkkel, a fájdalmainkkal, a hiányainkkal szembesülnénk egyre jobban” – fogalmazott a Prohászka-emléktemplom plébánosa.

Kaszap Istvánnak is voltak sebei, és így kapott teret Isten, hogy elkezdje ezeket gyógyítani, mert a gyógyulásból öröm fakad

– hangsúlyozta Tóth Tamás atya. – Kaszap István már meggyógyult. Mi még szeretnénk ennek a gyógyulásnak örömét megélni. Ezt kérjük ma, ezen az ünnepen a főpásztor által az Úrtól.”

A hitvalló kispap halálának évfordulóján bemutatott szentmisén a papság, a hívek és zarándokok mellett rész vettek a város cserkészcsapatai, a Szent Imre Iskola diákjai, valamint Mészáros Attila alpolgármester is.

Szentbeszédében Spányi Antal székesfehérvári megyéspüspök kiemelte: Kaszap István életútja legfontosabb üzenete, hogy örömmel szentelte életét a nehézségek, a sikerek, de a súlyos szenvedések idején is Istennek.

Ő közel Krisztushoz került, aki velünk van, aki nem hagy el bennünket akkor sem, amikor leggyengébbek vagyunk, és amikor leginkább szükségünk van rá, akkor ő erőt ad.”



Kaszap István előtt megnyitotta az örök élet távlatát, és „meghív bennünket is arra, hogy az életet úgy járjuk, hogy az Atyai ház felé haladjunk, hogy a mennyország felé törekedjünk, hogy ott találjuk meg békénket és örömünket.”

Rajtunk múlik, kedves testvéreim, hogy azt a tanítást, amelyet Kaszap István életében fölfedezhetünk, valóban fölfedezzük-e, megértjük-e, és megpróbáljuk a magunk módján az Isten nekünk adott kegyelmének segítségével megélni azt, és az életünkben valósággá váltani – emelte ki a főpásztor.

Tegyünk egy lépést Isten felé, hogy az az öröm, amely advent sajátja, a remény, amely ezt az időt kitölti, bennünk is otthonra találjon, és szívünket, lelkünket megerősítse

– mondta Spányi Antal püspök.

Amikor úgy érezzük, hogy a szenvedések, a bajok, az élet nehézsége a földbe nyom, akkor ő fölemel, mert Krisztus mindig jön értünk, és Krisztus szeretetével mindig velünk van.

Adja az Úr, hogy megértsük Kaszap István tanítását, imádkozzunk az értetlenségek ellenére is Kaszap István és a többiek boldoggá avatásáért, és tanításuk nyomán mi is az Atyai ház öröme felé tartsunk – zárta gondolatait a székesfehérvári megyéspüspök.



A szentmise után a hagyományoknak megfelelően a papság, a zarándokok, a cserkészek a Szent Imre-iskolások és a hívek a főpásztor vezetésével kérték Kaszap István közbenjárását, és imádkoztak mihamarabbi boldoggá avatásáért.

Szöveg: Berta Kata

Forrás: Székesfehérvári Egyházmegye

Fotó: Kovács Marcell