Katolikus bölcsődét alakítanak ki Sopronban

Sopronban az óvodától kezdve az általános iskolán át a középiskoláig bezárólag lehetősége van a szülőknek, hogy gyermekeik katolikus intézményben tanulhassanak. Az egyházmegye az új bölcsőde kialakításával lehetővé teszi, hogy már a legkisebb gyermekek nevelése is a katolikus hit jegyében történjen.

Az elmúlt években az egyházi fenntartású bölcsődék, óvodák, iskolák iránti igény jelentős mértékben megnőtt, ezért a Győri Egyházmegye kiemelt céljául tűzte ki, hogy felépítsen egy olyan oktatási struktúrát, amely biztosítja a folytonosságot a gyermekek részére, hogy nevelésüket, oktatásukat az egyházi intézményrendszeren belül kezdhessék meg, majd fejezhessék be. Napjaink egyik kiemelt problémája, hogy a kisgyermekes szülők munkába történő visszatérését jelentősen megnehezíti a bölcsődék túlterheltsége, ezért is fontos a Győri Egyházmegye és a soproni önkormányzat számára, hogy ezzel is segítsék a lakosság mindennapjait.

Az önkormányzat a saját fenntartásában lévő bölcsődei intézményeiben felmérte a városban élő gyermekek számát. A felmérés alapján született meg a döntés, hogy a Győri Egyházmegye és Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata konzorciumban zöldmezős beruházásként kétcsoportos, 28 férőhelyes Bölcsődei Központot valósítson meg a Halász utcában, az egykori Voss Árvaház helyén.

A kivitelezési munkálatok a hátsó épületszárny elbontásával, és a régi épületek statikai megerősítésével kezdődtek meg. A bölcsőde új, egyszintes épületét a telek hátsó részén építik meg.

A régi, megmaradó épületszárnyakban a kiszolgálóhelyiségek kapnak helyet: melegítőkonyha, tárolók, személyzeti blokk, technikai helyiségek és adminisztratív, nevelőtestületi helyiségek, baba-mama szoba, mozgásfejlesztő szoba. Az épület egésze akadálymentesített lesz, a kétszintes részbe liftet építenek be.

A 2 csoportszobában maximálisan 14-14 kisgyermek helyezhető el. A bölcsőde gyalogosan az Árvaház köz és a Halász utca irányából egyaránt megközelíthető lesz. Tágas átadó, öltözőtereket, fürdetővel ellátott pelenkázóhelyiségeket, gyermekmosdókat, illemhelyeket alakítanak ki. A pelenkázón, gyermekmosdón keresztül lehet megközelíteni a csoportszobákat, melyekből közvetlenül elérhető az udvar, ahol egy játszókert várja majd a legkisebbeket. Az új csoportszobákban étkezhetnek majd a gyermekek. Az udvaron 6 darab parkolót (egyet a mozgáskorlátozottak számára), illetve a kerékpárok elhelyezésére külön tárolóhelyiséget alakítanak ki.

Forrás: Győri Egyházmegye



Fotó: Griechisch Tamás/Sopron Média



Magyar Kurír