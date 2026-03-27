Katolikus iskolák tanárai is átvehették a tehetséggondozás 2026-os díját Budapesten

A tehetséggondozó díjakkal azokat ismerik el, akik a háttérben, sokszor csendben, de következetesen segítik a fiatalokat; akik felismerik a lehetőséget, és környezetet teremtenek a kibontakozáshoz.

„Bonis Bona – A nemzet tehetségeiért” díjra hazai, határon túli magyar vagy magyarországi nemzetiségi köznevelési és szakképzési intézményben dolgozó pedagógusok, gyógypedagógusok, szakoktatók, felsőoktatásban dolgozó oktatók és civil szervezetek tehetségsegítői jelölhetők, akik legalább öt évre visszamenőleg folyamatos, kiváló tehetségsegítő tevékenységet végeznek. Idén összesen 261 érvényes jelölés érkezett a „Bonis Bona – A nemzet tehetségeiért” díjra. Közülük 25 pedagógus és mentor részesült elismerésben.

A „Bonis Bona – A nemzet tehetségeiért” díjat és „Bonis Bona – Életműdíjat” idén 28 hazai és határon túli pedagógus, illetve szakember vehette át; a „Tehetségbarát Önkormányzat” díjat 4 település, a „Tehetségbarát Vállalat” címet pedig három hazai munkaadó nyerte el.

„Bonis Bona – A nemzet tehetségeiért” díjban részesült mások mellett Kenyeres Ambrusné, a Veresegyházi Katolikus Gimnázium matematika tanára; Gyepesy Imola, a vecsési Petőfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium matematika-fizika szakos tanára; Hegedűsné Láng Andrea, a gödöllői Premontrei Iskolaközpont matematika-fizika szakos tanára; valamint Törő András József magyar–történelem szakos tanára, aki 2006-tól 2025-ig a geszterédi Szent Anna Katolikus Iskola igazgatója volt, jelenleg pedig a biri Dankó Pista Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Technikus, Szakképző Iskola és Kollégium – Katica Bölcsőde pedagógusa.

„A tehetséggondozást minden tantárgyban differenciált módszerekkel valósítottam meg: projektmunkákkal, kutatásokkal, versenyfelkészítéssel, szakkörökkel segítettem a kiemelkedő képességű tanulókat. Diákjaim rendszeresen értek el szép eredményeket tanulmányi és művészeti versenyeken. Kiemelten fontos számomra a hátrányos helyzetű tanulók támogatása – írta pedagógusi munkájáról a geszterédi Szent Anna Katolikus Iskola korábbi igazgatója. – 2025-ben az intézményvezetői feladatoktól nyugdíjba vonultam, pedagógusi munkámat azonban továbbra is aktívan folytatom. Célom változatlan: több évtizedes tapasztalatommal segíteni a tehetségek felismerését és kibontakoztatását – minden gyermek javára.”

„Bonis Bona – Életműdíj” elismerésben idén három olyan szakember részesült, akik több mint húsz éve elkötelezetten dolgoznak a tehetséggondozás területén.

A „Tehetségbarát Önkormányzat” díjat négy település – Gödöllő, Miskolc, Tiszalúc és Túristvándi – önkormányzata nyerte el, annak elismeréseképpen, hogy tudatosan építik a helyi tehetséggondozás ökoszisztémáját, lehetőségeket teremtenek, együttműködéseket alakítanak ki, és hosszú távon gondolkodnak a fiatalok támogatásáról.

A „Tehetségbarát Vállalat” díjjal három olyan munkáltatót ismertek el, amelyek stratégiai szinten foglalkoznak a tehetségek fejlesztésével, legyen szó belső programokról, mentorhálózatokról vagy külső partnerségekről.

A díjátadó gálán beszédet mondott többek között Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter; Varga-Bajusz Veronika, a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért, szakképzésért, felnőttképzésért és fiatalokért felelős államtitkára.

A díjazottak névsorát és a díjátadó gáláról szóló bővebb beszámolót ITT olvashatják.

