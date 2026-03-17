Katolikus médiamunkatársak számára szerveztek találkozót Nagyváradon

Böcskei László nagyváradi megyéspüspök, a Romániai Katolikus Püspöki Konferencia elnöke köszöntőjében úgy fogalmazott: fontos, hogy a médiamunkások munkája révén minél szélesebb körben eljusson az örömhír üzenete az emberekhez; s megszólítsák azokat is, akik eddig távol maradtak az Egyháztól.

Bár különböző kultúrákból jövünk, Isten tervében mindannyian benne vagyunk

– hangsúlyozta a római katolikus főpásztor.

Fontos, hogy a tájékoztatás mellett pozitív üzeneteket juttassunk el az emberekhez, mutassuk fel értékeinket, legyünk közösség- és egyházépítők – mondta Böcskei László.

Beszéde végén felhívta a figyelmet a Márton Áron-emlékév fontosságára és a néhai püspök életpéldájára.

Virgil Bercea görögkatolikus püspök is üdvözölte a konferencia résztvevőit, kiemelte az új kommunikációs lehetőségeket, többek között a mesterséges intelligenciát, melynek felelősségteljes használatára buzdított.

A sajtómunkatársak az előadásokon kívül szertartásokon, városnézésen és koncerten vettek részt.

