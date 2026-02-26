Katolikusok új generációja – Angliában 15 éve nem volt annyi katekumen, mint idén

A kiválasztás (amikor a jelöltek megerősítik keresztelkedési szándékukat), valamint a folyamatos megtérésre való meghívás (amikor a már megkeresztelt, de más felekezetből érkező jelöltek megerősítik szándékukat a Katolikus Egyházba való belépéssel kapcsolatban) szertartását a hagyományoknak megfelelően nagyböjt első hétvégéjén, február 21-én és 22-én tartották az ország székesegyházaiban.

A Westminsteri Főegyházmegyében több mint 100 plébániáról közel 800 felnőtt kapja meg a beavatási szentségeket, azaz részesül a keresztség és a bérmálás szentségében és veszi magához először az Eucharisztiát. Ez 60 százalékos növekedést jelent a 2025-ös évhez képest, és a legmagasabb létszám 2011 óta, amikor XVI. Benedek pápa létrehozta a Walsinghami Miasszonyunk Személyi Ordinariátust, hogy lehetővé tegye az anglikánok számára a Katolikus Egyházzal való teljes közösségre lépést.

Richard Moth westminsteri érsek így fogalmazott a jelöltekhez fordulva a szertartáson: „Hallottátok a Szentlélek szelíd sugallatait.

Hogy itt vagytok, annak a jele, hogy válaszoltatok Isten hívására. Ez példa mindannyiunk számára.

Húsvétkor veletek együtt fogunk örülni, üdvözölve benneteket az Egyházban, hogy növekvő közösségünk jelenlétetek által megerősítve folytatja azt a feladatot, amelyre az Úr hívott minket.”

A Southwarki Főegyházmegye 590 új hívőt fogad be húsvétkor, ami a legmagasabb szám a személyi ordinariátus létrejöttének éve, 2011 óta.

John Wilson southwarki érsek így köszöntötte a jelölteket a nagyböjt elején tartott szertartáson: „El sem tudom mondani, mennyire örülök, hogy ma itt vagytok. Ma név szerint szólítanak titeket.

Nem számok vagyok. Nem vesztek el a tömegben. Nem vagytok ismeretlenek... A nevetek különleges Jézus számára. És ő ma név szerint szólít titeket.”

A Shrewsburyi Egyházmegyében február 22-én két kiválasztási szertartást is ünnepeltek, mivel a nagy létszám miatt a székesegyházban nem fért el egyszerre az összes katekumen, kezes (aki igazolja a jelölt szándékát), valamint keresztszülő. 31 plébániáról összesen 171-en készülnek a beavatási szentségek felvételére az egyházmegyében – ez 71 százalékos növekedést jelent a tavalyi 100 főhöz képest.

Mark Davies shrewsburyi megyéspüspök elmondta: „Egyre több férfi és nő, köztük sok fiatal felnőtt keresi a hitet és kéri a keresztséget. Az új megtértek számának növekedése tapasztalható az egész egyházmegyénkben, országunkban, sőt valójában az egész nyugati világban.

Ami ebben igazán figyelemre méltó, hogy a megtérőknek ez az új generációja nem a mi kezdeményezésünknek köszönhetően csatlakozik az Egyházhoz, hanem a hit állhatatossága, az istentiszteletek mélysége és az általuk megtapasztalt hiteles tanúságtételek vonzzák őket.

A kereszténység általános hanyatlását látva hazánkban statisztikailag talán kis létszám ez, de Krisztus és az ő Egyházának keresése kegyelmi pillanat – mutatott rá a püspök. – Szent John Henry Newman egy »megtérésre kész egyházról« beszélt. Látva, hogy manapság oly sokan, gyakran bármilyen vallásos háttér nélkül, rátalálnak a hitre, eszembe jutnak Newman bíboros szavai. Most készen kell állnunk arra, hogy támogassuk az új megtérteket, akik Krisztust és Egyházát keresik korunk zűrzavarában.”

A Southwarki Főegyházmegyében az újonnan megtértek 57 százaléka nő, 43 százaléka férfi, ami összhangban van a korábbi évek országos adataival, azaz hogy több nő részesül a beavatási szentségekben, mint férfi.

A katekumenek fele 36 évesnél fiatalabb, ötödük 18 és 25 év közötti. Az új megtérők között a legidősebb 81 éves, a más felekezetből áttérők között pedig 88 éves.

A Westminsteri Főegyházmegyében a számok azt mutatják, hogy a keresztséget kérők száma különösen megnőtt a más felekezetekből áttérők számához képest, ami arra utal, hogy egyre több olyan felnőtt csatlakozik a Katolikus Egyházhoz, aki korábban nem rendelkezett semmilyen keresztény háttérrel.

Forrás: The Tablet

Fotó: Merényi Zita

Szalontai Anikó/Magyar Kurír