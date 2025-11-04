Kegyeleti megemlékezést tartottak a Fiumei úti sírkert 52-es hősi parcellájában

A megemlékezésen mások mellett részt vett Zsiros Tamás, a Magyar Honvédség vezénylőzászlósa; Mudra József ezredes, az MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár parancsnoka; Horváth Tamás, a Honvédelmi Minisztérium Katonai Örökség Főosztályának vezetője; a Budapesti Katonai Attasétestület tagjai, valamint a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség célkitűzéseit támogató szervezetek, egyesületek képviselői, továbbá altiszt- és honvédtiszt-jelöltek.

Beszédet mondott Böröndi Gábor vezérezredes, a Honvéd Vezérkar főnöke.

„A katonák, bár mindig hazavárja őket valaki, tisztában vannak azzal, hogy olykor a legnagyobb árat fizetik mások szabadságáért, hiszen gyakran saját életüket adják a haza fegyveres védelméért. A Magyar Honvédség elhunyt bajtársai mindannyian ennek tudatában vállalták és teljesítették szolgálatukat, hőssé azonban csak tetteik és cselekedeteik tehetik őket” – mondta Böröndi Gábor.

Nemcsak a hősök, hanem a névtelen katonák előtt is fejet kell hajtani, akik az első és második világháborúban, illetve más hadviselések során, vagy egyéb fegyveres konfliktusban vesztették életüket, s akikről családjaik sokáig nem tudták, élnek-e, vagy halnak. „Ők is a mi hőseink, a névtelen katonák, legyenek magyarok, vagy más nemzetiségűek” – emelte ki a vezérezredes.

A honvédség a hősi példák nyomán dolgozik tovább a haderő megerősítéséért, a katonák megbecsüléséért, valamint a honvédelem ügyének és a hazaszeretet népszerűsítéséért. „Dicsőség a hősöknek, tisztelet és hála mindazoknak, akik életükkel áldoztak a kötelességteljesítés oltárán. Emléküket megőrizzük, áldozatukat sohasem feledjük” – hangzott el a a Honvéd Vezérkar főnökének beszédében.

A magyar katonák mellett kötelesség megemlékezni a magyar földben nyugvó idegen katonákról is – hangsúlyozta a megemlékezésen Berta Tibor dandártábornok, katolikus tábori püspök.

„Az emlékezés a feltámadás reményét is hordozza” – utalt a keresztény hit alapvető tanítására, az örök élet és a feltámadás ígéretére a katolikus tábori püspök.

„Örökkévaló Urunk! Mielőtt meggyújtjuk a mécseseket magyar katona-halottainkért és azokért a külföldi katonákért, akik hazánk földjében várják a boldog föltámadás napját, hozzád fordulunk, aki az idők végezetén ítélsz meg mindent mindenható tudásod és irgalmazó jóságod szerint: tekints le fohászainkra! – hangzott el Berta Tibor imájában.

Halottak napján Egyszülött Fiad, Jézus Krisztus megrendítő mondatát olvassuk a liturgiában a János szerinti evangéliumból: »Annak, aki küldött engem, az az akarata, hogy el ne veszítsek semmit abból, amit nekem adott, hanem föltámasszam azt az utolsó napon. Mert Atyám akarata az, hogy mindenkinek, aki látja a Fiút és hisz benne, örök élete legyen; és én feltámasztom őt az utolsó napon.« (6,39–40)

A halálból föltámadott Krisztus ezen mondata minden ember sorsát megvilágítja, hiszen atyai szeretetedről szól, mely azt akarja, hogy

senki ne vesszen el, hogy mindenki megtalálja a maga helyét az egyediség ragyogásában, mely nem más, mint a te isteni életed, melyet, mint elfojthatatlan vágyat beleírtál minden ember szívébe.

Ez a vágy az örök élet, amely elmerülés a végtelen szeretet óceánjában, ahol az idő már nem létezik (vö. XVI. Benedek pápa: Spe salvi enciklika, 12).

Ma nemcsak azért vagyunk itt, hogy múltba révedően tisztelegjünk az elhunyt katonák előtt. A Krisztus föltámadásán alapuló hit arra tanít, hogy az emlékezés a jövőbe irányuló remény legyen, előretekintés az emberi út célja, a végtelen ünnep felé, amelyet te ígértél meg, Urunk, Izajás próféta által: »A Seregek Ura minden nemzetnek bőséges lakomát rendez e hegyen […] Örökre megsemmisíti a halált« (Izajás könyve 25,6.8).

Amikor az Apostoli Hitvallásban azt imádkozzuk, hogy »Várom a holtak feltámadását és az eljövendő örök életet«, akkor arra a jövőre gondolunk, ahol Fiad, Jézus Krisztus ismerős hangja szólítja az embert, aki nemcsak megnyitja az utat az élet teljessége felé, de ő az, aki biztosítja a megérkezést is: hazavezet, oda, ahol várnak, szeretnek és üdvözítenek bennünket« (XIV. Leó pápa, általános kihallgatás, 2025. október 15.).

Ezzel a reménnyel gyújtjuk meg gyertyáinkat katona-halottainkért, akiket a te végtelen jóságod irgalmába ajánlunk. Ámen.”

Kegyeleti imájában Totha Péter Joel vezető tábori főrabbi felidézte az elhunyt katonák és a zsidó munkaszolgálatosok áldozatát.

„A hős katona nem önmagáért harcol, hanem azokat védi, akiket szeret” – hangsúlyozta Mészáros László dandártábornok, protestáns tábori püspök. Mint fogalmazott:

a béke nem magától értetődő ajándék, hanem őrizendő kincs.

Az ünnepség végén elhanzott a Szózat és a Magyar takarodó, majd a résztvevők virágokat helyeztek a katonák sírjaira.

Szöveg: Navarrai Mészáros Márton

Forrás: Katolikus Tábori Püspökség

Fotó: Veres Franciska

Magyar Kurír