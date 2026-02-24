Keltse fel az Úr Ukrajnára a béke hajnalát! – Imádság a háború kitörésének negyedik évfordulóján

A kicsiny, de különösen szép Gát utcai templomban, amely szerényen húzódik meg a kilencedik kerület házai között, a Sant’Egidio tagjai minden hétfőn este fél hétkor imádságban fordulnak az Úrhoz a szegényekért, a betegekért és a békéért. Az ukrajnai háború kitörése évfordulójának előestéjén arra hívták a hívő és jóakaratú embereket, hogy együtt imádkozzanak a közösség tagjaival a négy éve szenvedő ukrán népért.

A Sant’Egidio nemzetközi testvéri közösség, bárhol is vannak a világon, különösen is egységben vannak szenvedő testvéreikkel. Ukrán közösségüket, amely a háború óta a befogadott menekültekkel nagyra nőtt, rendszeresen látogatják, a barátság jeleként. Példaképként tekintenek rájuk: az agresszió áldozatai, sokan maguk is menekültként élnek, de vallják, hogy a háború mindent elvehet, de a mások iránti szeretetet, szolidaritást nem veheti el tőlük.

„Ha eltávolítod körödből az igát, az ujjal mutogatást és a gonosz beszédet, ha odaadod az éhezőnek kenyeredet, és jóllakatod az elnyomottat, akkor felragyog a sötétségben világosságod, és homályod déli verőfényre változik” – hangzott Isten szava Izajás könyvéből (Iz 58,5–12).

Szőke Péter elmélkedését az alábbiakban teljes terjedelmében közöljük.

Február 24-én lesz négy esztendeje annak, hogy Oroszország megtámadta Ukrajnát. Leó pápa vasárnap [február 22-én – a szerk.] az Úrangyala imádságának elmondása után ezzel a felhívással fordult a világhoz: „Hallgassanak el a fegyverek, szűnjenek meg a bombázások, haladéktalanul jöjjön létre tűzszünet, és erősödjön a párbeszéd, hogy megnyíljon az út a békéhez. A békét nem lehet halogatni: sürgős szükség van rá. Helyet kell találnia a szívekben, és felelős döntésekben kell megnyilvánulnia.” „Már négy év telt el az Ukrajna elleni háború kezdete óta – emlékeztetett a pápa. – Mennyi áldozat, mennyi tönkrement élet és család, mennyi pusztítás, mennyi kimondhatatlan szenvedés! Minden háború sebet ejt az egész emberi családon: halált, pusztítást és nemzedékeket megjelölő fájdalom nyomait hagyja maga után” Leó pápa azért hívott arra, hogy „egyesüljünk imádságban a meggyötört ukrán népért és mindazokért, akik szenvednek e háború és a világ minden konfliktusa miatt, hogy a rég várt béke ajándéka ragyogjon napjainkon”.

Izajás próféta könyvéből olvastunk fel egy részletet. Ezek a szavak kísérték Egyházunk bölcsessége szerint a nagyböjt elejét. Szolgáljanak számunkra továbbra is fáklyaként lábunk elé a nagyböjti úton. Izajás a helyes böjtöt mint valami nagy látomást tárja elénk. Kiderül ezekből a szavakból, hogy az Úrnak tetsző böjt nem az, ha visszahúzódunk és kevesebbet élünk. Hanem ellenkezőleg: a nagyböjt alkalom az intenzív életre. Arra, hogy énünk, egónk mindent eluraló jelenlétét korlátozzuk és életünkbe önmagunkon kívül engedjünk be másokat. Mi pedig lépjünk be mások életébe, lépjünk be a történelembe. Hiszen mi mást jelentenének ezek a szavak: „Törd össze a jogtalan bilincseket, és oldd meg az iga köteleit! Bocsásd szabadon az elnyomottakat... Törd meg az éhezőnek kenyeredet, és a hajléktalan szegényt fogadd be házadba. Ha mezítelent látsz, öltöztesd föl, és ne fordulj el embertársad elől!” Ezek a szavak nem pusztán apró jócselekedetekre vagy az önfegyelem kisebb-nagyobb, kegyes gyakorlataira hívnak, mint amilyen a lehajtott fej, vagy a zsákruha és a fejre szórt hamu – habár ezek a külső jegyek szükségesek, mert emlékeztetnek minket az Úr szavaira és a megtérés sürgősségére. Az Úr szava nagy dolgokra hív. Amint a vértanú, Boldog Floribert, akinek képe az egyik mellékoltárt díszíti, mondta: „Arra születtünk, hogy nagy dolgokat tegyünk”. Ő ezt nem magától mondta, hanem az Isten szava ösztönözte őt erre, amelynek a közösségben hűséges hallgatója volt. Az Úrnak tetsző böjttel megváltoztathatjuk a világot.

Aki a háború sötétségében él, annak az élete folytonos nagyböjt. Sőt, nagypéntek. Izajás látomása a böjtről mégis egyben a béke hatalmas víziója. Az ukrán Sant’Egidio közösségben élő testvéreink már ebben a látomásban élnek. Bár maguk is nélkülözni kényszerülnek, megosztják kenyerüket az éhezőkkel, fedelet, otthont adnak a háborús menekülteknek, árváknak, özvegyeknek. A darabokban folyó világháború idején – ahogy Ferenc pápa nevezte a jelenlegi helyzetet – ők már megvalósítják a béke egy-egy darabját. Valahányszor egy-egy szegényt, menekültet megvigasztalnak, „felragyog számukra a világosság, mint a hajnal”, sebeik is gyorsabban gyógyulnak. A szolidaritás, a cselekvő szeretet foltozza be a városokban a bombatölcséreket, építi újjá romjaiból nem csak az épületeket, hanem az emberséget.

Nemrég, a közösség születésnapján Marco Impagliazzo Leó pápa szavait idézve erre hívott minket: legyünk a hajnal nemzedéke. Ukrán barátaink, testvéreink már előttünk járnak. A háború, az üzemanyag és áramhiány sötétségében az ő szolidaritásuk, a közösség szolidaritása a hajnal fényeit gyújtja. Hogyan lehetünk mi is a hajnal nemzedéke? Imádkozzunk és segítsük a bajba jutottakat. És akkor együtt énekelhetjük majd a zsoltárossal: „Énekelek neked és zsoltározok. Ébredj fel, lelkem; citera és hárfa, ébredjetek, fölkeltem a hajnalt!” (Zsolt 57,8–9) Hallgassa meg az Úr imádságunkat, és keltse föl Ukrajnára és minden népre a béke ragyogó hajnalát. Ámen.

Az Isten szavától megerősödve, reménnyel telve kérték ezután a békét minden háborútól szenvedő országnak, gyertyát gyújtva fohászkodtak értük.

Ukrajna a 2022. február 24-i orosz inváziót követően a teljes körű háború ötödik évébe lép. A Donyec-medencében (Donbászban) a háború kezdete 2014-re nyúlik vissza: az ország ezen keleti régióiban a fegyveres konfliktus már 12 éve tart. A katonai műveletek továbbra is intenzívek a teljes frontvonal mentén, miközben az elmúlt hónapokban fokozódtak az energetikai infrastruktúra elleni rakéta- és dróntámadások. Ez különösen nehéz helyzetet teremtett néhány nagyvárosban, kiváltképp Kijevben. Az áldozatok pontos számáról nem állnak rendelkezésre precíz adatok. Az ENSZ adatai szerint a civil áldozatok száma meghaladja a 15 000 főt – közülük 766 kiskorú –, míg a sebesültek száma túllépi a 41 000-et. A katonai veszteségekről nincsenek hivatalos adatok. A legelfogadottabb becslések szerint körülbelül 300 000 orosz és 140 000 ukrán katona esett el. A két oldalon a sebesültek összlétszáma ennél jóval magasabb, meghaladja az egymillió főt. Ukrajna népessége drasztikus csökkenésen ment keresztül: a 2021-es 41,5 millióról (amelyből 3-4 millióan már akkor külföldön éltek) mára 29 millióra apadt. Az UNHCR adatai szerint 5,75 millió ukrán menekült tartózkodik külföldön, szinte mindannyian uniós országokban, míg becslések szerint további 3,5 millióan élnek az orosz ellenőrzés alatt álló régiókban.

Fotó: Merényi Zita

Thullner Zsuzsanna/Magyar Kurír