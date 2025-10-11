Keresztény művészet kínai köntösben – Különleges kiállítás nyílt a Vatikán közelében

A művész a CNA-nak nyilatkozva elmondta: „Katolikusként tanulmányozom a Bibliát. Amikor olyan szakaszokra bukkanok, amelyek megérintenek, igyekszem azok ihletésére művészeti alkotásokat létrehozni.”

Jézus bevonul Jeruzsálembe

A kiállításon mintegy harminc eredeti műalkotás látható, köztük olyanok is, amelyek kifejezetten a 2025-ös jubileumra készültek.

Az alkotó, Hsieh Sheng-Min, a tajvani Ázsia Egyetem digitális médiatervezés professzora az interjúban úgy fogalmazott: művészete az általa tajvani bibliai ikonográfiának nevezett műfajra épül, amely példázza, hogyan gyökerezhet meg a kereszténység különböző kulturális hagyományokban. „Tanulunk másoktól, mert ha visszatekintünk a Ming-dinasztiára, amikor Matteo Ricci és a misszionáriusok először érkeztek Kínába, azonnal felvették a kínai öltözetet, és megtanulták a kínai nyelvet, abban a reményben, hogy az Egyház szélesebb körben terjedhet. Ugyanígy Tajvanon is tajvani elemeket használok, abban a reményben, hogy a helyi emberek többsége megérti, hogy ez a nyugati vallás valójában integrálható a tajvani hagyományokba.”

A hegyi beszéd jelenete

„Mélyen meghatottak az evangéliumban található boldogmondások. A hegyi beszédben Jézus nyolcféle embert nevez boldognak. A keleti kultúra is nagy hangsúlyt fektet az áldásokra. Ezért a keleti mitológia nyolc halhatatlanját, nyolc isteni lényét alakítottuk át a boldogság nyolc alakjává. Ez valóban egy jellegzetesen kínai megközelítést képvisel a spirituális értelmezés terén – fogalmazott a művész. – Ez egyben az Egyház hagyományának folytonosságát is jelképezi, amely töretlen Péter idejétől kezdve, későbbi alakokon, Matteo Riccin és Xu Guangqin át.”

Szűz Mária az örvendetes olvasó titkainak jeleneteivel körbevéve

Egy másik alkotás keleti stílusban ábrázolja Szűz Máriát, akit a rózsafüzér örvendetes titkainak jelenetei vesznek körül. A szentírási versek is szerepelnek a műalkotásban, kínai karakterekkel.

Más alkotások Jézust ábrázolják, amint szamárháton vonul be Jeruzsálembe, és mint a Jó Pásztort.

Hsieh művészetét a hagyományos fametszetek ihlették. Először ecsettel vázolja fel a kontúrokat, majd egyenként rétegezi a színeket, végül digitálisan összeállítja és nagyítja a képeket. Reméli, hogy a nézők művészetében meglátják „az Isten kegyelméből származó áldást”. „Ez a kiállítás emlékeztet arra, hogy a művészet maga is egyfajta ima, egyfajta zarándoklat” – fogalmazott.

Jézus a gyermekekkel

Anthony C. Y. Ho, Tajvan szentszéki nagykövete a megnyitón méltatta Hsieh Sheng-Min munkáját, aki „nemcsak katolikus hitét, hanem hazája iránti mély szeretetét is tükrözi”.

A kiállítás megtekinthető a Szentszéknél működő tajvani nagykövetségen, a Szent Péter-bazilikától pár lépésre.

Forrás: Catholic News Agency; Romkat.ro

Fotó: Kínai Köztársaság szentszéki nagykövetsége; CNA

Magyar Kurír