Keresztény Társadalmi Elvek a Gazdaságban – Idén is indul a képzés a Sapientián és a Corvinuson

Mindkét felsőfokú oktatási intézmény otthont ad annak a gazdasági szemléletnek, hogy

a gazdaság alapja, alanya és végső soron célja maga az ember,

aki nem csupán mint munkaerő, erőforrás, kalkulációs tényező szerepel a gazdaságban, hanem test és lélek egységeként, mint teljes ember. Ezt a megközelítést nevezi a szakirodalom „emberközpontú gazdaságnak”, amelyben a gazdálkodási cél a közjó megvalósítása, s alapképlete inkább az együttműködés a halálos verseny helyett, s a nyer-nyer helyzetek elérése. Ebben a szellemben az önérdekkövetés is kiteljesedik: az én önérdekemben a másik ember javának az akarása is benne van, figyelembe tudom venni a másik ember érdekeit is. Az ilyen attitűd hozza létre a kölcsönösségi viszonyt az üzleti életben, vagy a szolgáló vezetés magatartását.

Az itt leírt gondolatok adnak ízelítőt a KETEG képzés tartalmáról mind a Sapientián, mind a Corvinuson. A Sapientia Főiskolán négy féléves, posztgraduális esti-levelező képzés formájában folyik a tanítás, a bemenethez egy, minimum B/A szintű diploma szükséges, de bármilyen más felsőfokú diploma elegendő. A Corvinus Egyetemen egy szemeszteres, választható tantárgyak adják a képzés formáját, mind alap, mind mester szinten.

A tantárgyi struktúra igazodik a képzés alapgondolatához, vagyis az emberközpontúsághoz. Három tantárgyblokkba vannak osztva a tantárgyak. Mivel az ember – a teljes ember – központi szerepet kap a képzésben, az első tantárgyi blokk a filozófia, teológia blokkja. Ide sorolhatók az emberrel foglalkozó antropológiai tárgyak mind a teológia, mind a filozófia területén, s az Egyház társadalmi tanítása, amely alapjául szolgál a képzés gazdasági és társadalmi elveinek. A második tantárgyblokk, látókörbővítésként, a társadalomtudományi blokk, ahová pl. a politológia, szociológia, jog, pszichológia tartoznak, míg a harmadik blokk a közgazdaságtan blokkja, ahol specifikus gazdasági tárgyakat oktatnak neves tanárok, az emberközpontúság jegyében. A képzés szervezői szeretnék bemutatni azt is, hogy az itt megtanult elvek a gyakorlatban is alkalmazhatóak, ezért létrejött a „gyakorlati projekt” nevű tantárgy, amelyet már végzett, alumni hallgatók tanítanak. Kapcsolatot hoznak létre és projektmunkákat szerveznek a hallgatóknak olyan szervezetekkel, cégekkel, amelyek gyakorolják, élik az emberközpontú gazdaság elveit.

Az oktatás támogatására és az elvek népszerűsítésére 2015-ben létrejött a KETEG Alapítvány, amely most a Hetvenkét Tanítvány mozgalommal (T72) együttműködve végzi a marketing, PR-munkát, konferenciák, előadások, könyvbemutatók, podcast beszélgetések szervezésével, publikációk közlésével. Az alapítvány és a T72 kalkulációi szerint eddig már több százezres nagyságendben értünk el embereket tartalmainkkal.

A KETEG Alapítvány tevékenységében és a szervezési munkákban szép számmal vesznek részt a KETEG képzés végzett hallgatói is. A végzett hallgatók közösséget alkotnak, rendszeres on line találkozókkal. Ez mutatja azt, hogy a képzést értelmesnek, használhatónak, továbbvitelre alkalmasnak találják, s keresik a kapcsolatot egymással.

Idén szeptemberben a Sapientián és a Corvinuson újra indul a KETEG képzés.

A képzésre szeptember 15-ig lehet jelentkezni a Sapientia Tanulmányi Osztályán. A tandíj kedvezményes: az eddigi 180 ezer Ft/félévről a főiskola 120 ezer Ft/félévre engedte le a díjat. A képzés formája hibrid: személyes és online tanítás egyaránt megtalálható. Az esti-levelező jelleget az mutatja, hogy hét végén (péntek délután és szombaton) történik a tanítás, egy félévben nem mindegyik hétvége személyes oktatás, a többi hétvégén online formában lehet meghallgatni az órákat.

A Corvinuson a szokásos módon vehetik fel a tárgyat az egyetemi hallgatók.

A Sapientián végzettek leginkább azt a szemléletet tartják a legfontosabbnak, leghasználhatóbbnak, amit a négy félév során megszereztek, a Corvinuson pedig több szakdolgozat, tudományos munka születik a témáról.

A KETEG tanárai tudományos fokozattal rendelkező, neves szakemberek, akik magukénak vallják az emberközpontú szemléletet, s az Egyház társadalmi tanítását, mint az itt tanított gazdaságszemlélet elméleti alapját. A teológia, filozófia tanárok a Sapientiáról és a Magyar Tudományos Akadémiáról kerülnek ki, a gazdaságot oktatók pedig a Corvinusról, a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, illetve a vállalati szférából. Köztük van Lentner Csaba, Csath Magdolna közgazdász professzorok, néhány külföldi vendégelőadó is, mint Helen Alford, a Pápai Szent Tamás Egyetem (Angelicum) rektorhelyettese, és Stefano Zamagni, a Bolognai Egyetem közgazdász professzora, aki Ferenc pápa gazdasági tanácsadója is egyben.

A képzés magas minőségét és a misszió jóságát két rangos kitüntetés is mutatja: A KETEG 2017-ben a vatikáni Ratzinger Alapítványtól és a madridi Francesco de Vittoria Egyetemtől pályázati első díjat kapott a „tágabb értelem”, XVI. Benedek pápa által ihletett pályázaton 365 pályázó előtt, és a KETEG egyik alapítója, szakfelelőse, Baritz Laura OP domonkos nővér 2021-ben „Európa Polgár Díjat” kapott az Európa Parlamenttől, a KETEG-ben, KETEG-ért végzett munkájáért.

További információk: www.ketegkepzes.72tanitvany.hu, www.keteg.hu és a KETEG Facebook-oldala.

Szerző: Baritz Laura OP

Fotó: Merényi Zita, KETEG

