Keresztet adományoztak lengyel zarándokok az alsóbodoki Esterházy János Zarándokközpontnak

A Varsóból és környékéről érkező csoport kifejezte tiszteletét és háláját a mártírhalált halt felvidéki magyar politikus, Isten szolgája Esterházy János életáldozatáért és a második világháború idején Lengyelországnak nyújtott segítségéért.

Az adományozást megelőzően az Ignacy Kicki készítette feszületet a Boldog Jerzy Popiełuszko atya Varsó Żoliborz kerületében lévő sírját fedő hatalmas kőkeresztre fektették és megáldották. A keresztadományozás fő kezdeményezője a Lengyelországi Boldog Jerzy Popiełuszko Emlékbizottság, illetve a Boldog Jerzy Popiełuszko sírját védő őrszolgálat volt. E két szervezet elhatározása, hogy mindenhol, ahol kegyelettel őrzik a lengyel vértanú emlékét, hálaadásként keresztet állítanak Jerzy atya 2010-es boldoggá avatásáért, valamint hogy a helyi hívekkel összefogva imádkoznak a lengyel mártír pap mielőbbi szentté avatásáért. E célkitűzésüket kapcsolták össze Isten szolgája Esterházy János iránti hálájuk kifejezésével.

A zarándoklat fő szervezője Lukasz Jerzy Kudlicki lengyel nemzetvédelmi miniszter, Mariusz Błaszczak kabinetfőnök, illetve Lesław Majewski, a Popiełuszko-emlékbizottság titkára volt. A résztvevők között több magyar és lengyel közéleti személyiség mellett ott volt Esterházy János varsóban élő rokona, Aleksandra Tarnowska, illetve Jerzy Popiełuszko unokahúga, Grażyna Siemion is.

Jerzy Popiełuszkót 1984-ben a lengyel kommunista titkosszolgálat ügynökei rabolták el és gyilkolták meg kegyetlen módon. A 37 éves pap megölése azonban csak felerősítette a lengyelek kommunizmussal szembeni ellenállását. A varsói káplánt és sok más papot és civil személyt likvidáló rendszer Jerzy atya halála után öt évvel megbukott, Popiełuszkót pedig hamarosan nemzeti hősként tisztelték. Hivatalos becslések szerint eddig több mint 18 millió ember kereste fel sírját Varsóban, és Lengyelország-szerte mintegy hetven emlékmű és több száz emléktábla örökíti meg életét és mártíriumát. Utcákat és tereket neveztek el róla, életéről több film is készült. Boldoggá avatási eljárása 1997-ben kezdődött, XVI. Benedek pápa 2009 decemberében mondta ki, hogy Popiełuszko hősi fokon gyakorolta az erényeket. Boldoggá avatására 13 évvel ezelőtt, 2010. június 6-án került sor Varsóban.

A Jerzy Popiełuszko-emlékbizottság eddig több mint hetven keresztet adományozott Lengyelország-szerte, illetve Litvániában, Ukrajnában és Norvégiában. Alsóbodokra azért is esett a választásuk, mert Isten szolgája Esterházy János az édesanyja révén félig lengyel származású volt, és a lengyel mártír paphoz hasonlóan ő is a kommunizmus áldozata lett. A két személy életútja, mély istenhite és népe, illetve hazája iránti önfeláldozó szeretete több ponton egybecseng. Erről Ďurčó Zoltán nyitrai püspöki helynök, Jerzy atya kortársa beszélt az adományozási ünnepségen. Elmondta: mindkét vértanú a kereszténységért és nemzetéért áldozta fel életét, s mindketten Krisztus keresztjére tekintve végezték hivatásukat. Jerzy atya Szent Kereszt felmagasztalása ünnepén született, míg Esterházy János temetésére ezen az ünnepen, egy Szent Kereszt felmagasztalása titulusú kápolnában került sor Alsóbodokon.

A lengyel zarándokok Esterházy János 2017-ben történt temetése óta visszatérő vendégek Alsóbodokon. Egy kisebb varsói csapat korábbi látogatása során meghatódva fedezte fel, hogy az Esterházy János Zarándokközpont szabadtéri oltára hátoldalán kialakított „Mártírok falán” (Lencsés Zsolt freskófestő és Dávid Zsuzsanna festőművész alkotásaként) ott látható Boldog Jerzy Popiełuszko portréja is.

Ez volt az egyik indítéka annak, hogy keresztadományozással és Jerzy atya sírjából vett földadománnyal tisztelik meg az alsóbodoki központban végső nyugalmat talált mártír gróf emlékét, és mindazon ide érkező zarándokokat, akik Isten szolgája Esterházy János boldoggá avatásáért (és az ő lelki örökségét szolgálva), a nemzetek közti megbékélésért itt rendszeresen imádkoznak.

A június 11-én tartott ünnepi szabadtéri szentmise keretében ezen a szándékok mellett imádkoztak Boldog Jerzy Popiełuszko atya mielőbbi szentté avatásáért és az ukrajnai békéért is. A szentmisén részt vett Bogumil Łempkowski prelátus, Boldog Jerzy Popiełuszko egykori szemináriumi társa is, aki magával hozta Jerzy atya miseruháját is, a szentmise főcelebránsa, Ďurčó Zoltán nyitrai püspöki helynök abban mutatta be a szentmisét.

A homíliájában Bogumil Łempkowski prelátus kifejtette:

Ezek a lelki azonossági pontok azt bizonyítják, hogy mártírjaink összekötnek bennünket, hitről, hűségről adott példájuk követése és áldozatuk emlékének megőrzése közös kötelességünk”.

Ezt követően több olyan személy és szervezeti képviselő vehette át a lengyel zarándokoktól a Jerzy Popiełuszko-emlékkereszt másolatát, akik sokat tettek a lengyel pap, illetve Esterházy János emlékének ápolásáért.

Az Esterházy Jánossal egy évben, 1901-ben született lengyel földalatti hadsereg tisztje Witold Pilecki lovassági kapitány a lengyel Honi Hadsereg tisztjeként előbb az auschwitzi koncentrációs tábor foglya volt, majd a kommunista hatalom tartóztatta le. Kegyetlen kínzások után, 1948 júniusában, vagyis épp 75 évvel ezelőtt koholt vádakkal halálra ítélték és kivégezték. Családjától megtagadták földi maradványainak kiadását, azok máig ismeretlen helyen nyugszanak. Kivégzése előtt, feleségéhez eljuttatott üzenetében leírta, hogy Esterházyhoz hasonlóan ő is Kempis Tamás Krisztus követése című kis könyvéből merített erőt a szenvedések elviseléséhez és ennek lelki tartalmát ajánlja szerettei vigasztalására is. Kazimierz Sosnkowski tábornokot, a lengyel kormány hadügyminiszterét – képviselői mentességét felhasználva – Esterházy János megmentette a letartóztatástól: a gróf 1939 szeptemberében a Kárpátok vonalától egész a nyugati határig kísérte a lengyel tábornokot, amivel lehetővé tette számára a londoni emigráns lengyel kormányhoz való csatlakozást. A II. világháborút követően a lengyel tábornok soha nem térhetett vissza szülőföldjére. Földi maradványai is külföldön (Kanadában, Franciaországban) lettek eltemetve.

A szentmise és körmenet után a zarándokközpont Millenniumi ligetében került sor a négy méter magas Jerzy Popiełuszko-emlékkereszt elhelyezésére és megáldására, illetve annak a két emléktölgynek az elültetésére is, amelyet a lengyel testvérek Esterházy János két lengyel kortársának, a vértanú Witold Pilecki lovassági kapitány, illetve Kazimierz Sosnkowski tábornok emléke előtt tisztelegve adományoztak az alsóbodoki zarándokközpontnak. A lengyel testvérek az ünnepség minden résztvevőjét megajándékozták egy zarándokkereszttel és Lukasz Jerzy Kudlicki Boldog Jerzy Popiełuszkóról írott könyve magyar nyelvű példányával.

A szakrális program után a lengyel zarándokok tiszteletüket fejezték ki Szent II. János Pál pápa nyitrai várban álló szobra előtt, majd megtekintették az annak közelében lévő Szent Emmerám-székesegyházat.

*

A lengyel testvérek zarándokútja előrendezvénye volt a zarándokközpont szeptember 16-án tartandó „Hitvalló egyházunk mártírjai összekötnek bennünket!” mottójú búcsúnapjának is, amelyen idén Isten szolgája Esterházy János temetésének hatodik évfordulójára, valamint a zarándokközpont alapítója, Paulisz Boldizsár halálának ötödik évfordulójára is emlékeznek majd.

Ezen az alkalmon a hálaadó szentmise főcelebránsa Zdeněk Wasserbauer prágai segédpüspök lesz, aki örömmel fogadta el a meghívást Alsóbodokra, hogy a szentmisében Isten szolgája Esterházy János boldoggá avatásáért, magyar és a közép-európai vértanútársaiért és a nemzetek közötti megbékélésért imádkozzon.

