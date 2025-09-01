Két új diakónust szenteltek a Katonai Ordinariátus szolgálatára

A szentelést Berta Tibor dandártábornok, katolikus tábori püspök végezte. Homíliájában így szólt a két diakónussá avatotthoz: „Elkövetkező diakónusi szolgálatotok bizonyság rá, a mi Urunk nem fárad bele abba, hogy összegyűjtse újra és újra gyermekeit. Legyetek az egység és a közösség kovászai, megteremtői, építői. A diakónusi szolgálatban annak a békének és harmóniának lesztek a képviselői, amely az Isten Országa uralmában lesz teljessé, de amelyet emberi létünk körülményeiben és kapcsolataiban kell elkezdeni és felmutatni.”

A katonai ordinárius azt kérte: a diakónusok szeressék Krisztust és az Egyházat, szolgálatukkal mutassák meg Jézus Krisztus arcát, és a krízisekben lássák meg a hit szépségeit. „Erősen törekedjetek arra, hogy szavaitok legyenek kristálytiszták és velősek, ugyanakkor ne legyen távol semmi, ami emberi, mert ez által tud beérni a szeretet politikájának gyümölcse. Az örök Bölcsesség világosságában védelmezzétek az emberi személyiséget, osztozzatok az emberek mindennapi életében, miközben minduntalan újítsátok meg magatokban Urunk, Jézus Krisztus magatartását, hogy az élet tudományára tudjátok tanítani a rátok bízottakat” – tette hozzá.

A huszonhét éves soproni születésű Woditsch Péter a Berzsenyi Dániel Evangélikus Gimnáziumban érettségizett, majd az ELTE Bölcsészettudományi Karán történelem alapszakon végzett. Tanulmányait a győri szemináriumban kezdte, katonai alapkiképzés után a budapesti Központi Szemináriumban folytatta. Jelenleg a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karának hallgatója, a Katonai Ordinariátus-Katolikus Tábori Püspökség papnövendéke és az MH vitéz Reviczky László 1. Területvédelmi Ezred tartalékos hadnagya.

Az ötvenhat éves székesfehérvári születésű Kiss Antal ötgyermekes családapa, teológus és fejlesztéspolitikus. A Ferences Hittudományi Főiskola, valamint a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kara után kommunikációs területen szerzett diplomákat, majd PhD-tanulmányokat folytatott. 1998-tól kommunikációs vezetőként, majd 2010–12 között a Köztársasági Elnöki Hivatal főtanácsadójaként dolgozott. Később a Nemzetstratégiai Kutatóintézet főtanácsadója, 2014-től a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium miniszteri biztosa volt. Közíróként és civil kezdeményezések terén is tevékenykedik, köztük a csíksomlyói férfiközösségben és a gyermekéhezés ellen küzdő Mary’s Meals magyarországi nagyköveteként.

Mudra József ezredes, az MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár parancsnoka – akit idén nyáron szenteltek diakónussá – a szertartáson emlékeztetett: a Katolikus Egyházban a diakónus a papok segítője a liturgiában, a hitéletben és a közösségi szolgálatban. Mint kiemelte, a szerpapság intézménye az őskeresztény közösségekig nyúlik vissza, és máig fontos szerepet tölt be a karitatív és lelkipásztori munkában.

Az ezredes beszélt arról is, hogy a diakonátusnak két formája van. Woditsch Péter papnövendékként az átmeneti diakonátust kapta, amely a papszentelés előtti utolsó lépés. Kiss Antal nős férfiként állandó diakónus lett, mely szolgálatot a II. Vatikáni Zsinat (1962–1965) hívta újra életre, és amely élethosszig tartó szolgálatot jelent az Egyházban. A diakónus feladatai az Igéhez, a liturgiához és a szeretetszolgálathoz kötődnek: az evangélium hirdetése, a szentségek kiszolgáltatásának segítése, valamint a rászorulók felé fordulás.

Forrás: Katolikus Tábori Püspökség

Szöveg: Navarrai Mészáros Márton

Fotó: Merényi Zita

Magyar Kurír