Kétnapos templombúcsút tartottak Kis Szent Teréz ünnephez kapcsolódva Keszthelyen

Lisieux-i Kis Szent Teréz liturgikus emléknapján, október 1-jén, szombaton énekes rózsafüzér imádsággal kezdődött a keszthelyi Kis Szent Teréz-bazilika búcsúünnepe.

Ezt követően skapulárés kis körmenet tartottak a bazilikában, Mezei András plébános vezetésével.

A szombati előesti szentmise főcelebránsa és szónoka Cséry Gergő pacsai plébános volt.

A szentmise után a tapolcai protestáns énekegyüttes egyházzenei áhítatát hallgathatták meg a hívek.

*

A Kis Szent Teréz-bazilika búcsúünnepén, vasárnap Takáts István érseki általános helynök mutatott be ünnepi szentmisét, melyen koncelebrált a Kis Szent Teréz-bazilika plébánosa, Mezei András atya, valamint Bacsa Dávid káplán.

A templombúcsú alkalmából zsúfolásig megtelt hívekkel, az ország számos részéről érkező zarándokokkal a keszthelyi bazilika.

A szentmise elején Dublecz Károly, a Kis Szent Teréz-plébánia képviselő-testületének elnöke köszöntötte a megjelenteket. Így fogalmazott: „A keszthelyi Kármel, függetlenül attól, hogy vannak-e itt éppen kármelita szerzetesek, vagy nem, a hazai kármelita lelkiség egyik fontos központja, ahová sokan zarándokolnak az ország különböző részeiről is. Nekünk itt élőknek különösen sokat jelent!”

Takáts István érseki helynök homíliája elején leszögezte: „nagyon fontos (...), hogy ne olyan valakit lássunk ma, és olyan valakit ünnepeljünk, akit tisztelni lehet, de követni nem kell”.

Szentbeszédében arra hívta a jelenlévő híveket, zarándokokat, hogy megtalálják azokat a pontokat, amelyekben számukra is erőt tud adni Kis Szent Teréz élete, életpéldája; hogy megértsék az ő szentségét, „ hogy követni is tudjuk, hogy nekünk is erőt adjon.”

Fontos lenne megélni annak az örömét: az, hogy Krisztushoz tartozunk, milyen nagy ajándék – mondta a szónok. Hozzátette: sokszor a világ közömbösségét tapasztalva ébredünk erre rá. Megélünk kudarcokat, gyászt; látunk emberi gonoszságot; mindannyian félünk ezektől a pillanatoktól, de ha az erre adott válasz nem a félelem, nem a kétségbeesés, nem a gyűlölet lesz, „hanem az élet válasza, úgy, ahogy ez a fiatal lány tanítja nekünk:

még jobban szeretni, még inkább Istenhez tartozni, még inkább ebbe a világba szeretetet hozni,

akkor biztos, hogy ezek a sebek, valami nagyon szépet, valami nagyon nemeset fognak megérlelni az életünkben, pont úgy, mint ahogy az igazgyöngyök születnek”.

A kis út, amellyel Szent Teréz olyan sokaknak ad bátorító példát, és amely mindenkinek szól: a hétköznapokban való hűség, a helytállás, a mellettünk lévők iránti szeretetben való kitartásra való meghívás – emelte ki szentbeszédében Takáts István érseki általános helynök.

Ott, ahol vagyok azt a jót megtenni, amire képes vagyok, és azok számára, akiket Isten nekem ad.

A Krisztussal való közösség, a Krisztusra hagyatkozás, a bizalom eleven reményt adott ennek a fiatal lánynak, minket is bátorító eleven reményt – hangzott el a prédikációban. – Nagyon jól tudta, hogy a mennyek országában kiteljesedik mindaz, amit az ember megélt az életében.

Az örök élet reményét milyen módon éljük? Hisszük-e, hogy életünkben nem szenvedés, betegség, emberi gonoszság és a halál mondja ki az utolsó szót, hanem az Isten szeretete. Merem-e az életemet az örök élet távlatában látni? – hangzott el Takáts István prédikációjában.

„Kívánom, hogy mindannyiunk számára a megérkezés pillanata, pont úgy, ahogy Kis Szent Teréz tanította, a jól megélt élet öröme legyen, ne elmulasztott lehetőségeké, hanem a hazatérés öröméé, az ünnepé” – fogalmazott szentbeszéde végén az érseki általános helynök.

Az ünnep zenei szolgálatát a keszthelyi Kis Szent Teréz Kórus végezte.

A záróáldás előtt Takáts István érseki általános helynök megáldotta a kihelyezett rózsákat, amelyeket a hívek hazavihettek.

A búcsúi szentmise végén, miután Mezei András plébános köszönetét fejezte ki mindazoknak, akik szolgálatukkal, önkéntes munkájukkal, segítségükkel szebbé tették az ünnepet, rózsaesőt tartottak Kis Szent Teréz tiszteletére.

Istenünk, te megnyitod országodat az alázatosak és a kicsinyek előtt. Tégy minket a Gyermek Jézusról nevezett Szent Teréz útjának bátor követőivé, hogy közbenjárására megnyíljék számunkra örök dicsőséged. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Ámen.

Forrás: Veszprémi Főegyházmegye



Szöveg és fotó: Halász Gábor



Magyar Kurír