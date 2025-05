Kettős ünnep Jászapátin

A több természetes fény most már még inkább megmutatja az impozáns belső tér szépségét.

Aki szeret engem, megtartja tanításomat – olvassuk Jézus szavait a Szentírásban. Bár a mai ember nem nagyon szereti a parancsokat, az Ő tanítását teljesíteni akarjuk akkor is, ha nem mindig sikerül. Azért, mert szeretjük őt – mondta szentbeszéde elején a főpásztor.

Minden, amit mi tőle kaptunk, azt azért kaptuk, mert ő szeret bennünket. És jó dolog szeretve lenni. A Szentlélek az, aki a hit dolgaiban és az Istennel kapcsolatos szeretetkapcsolatunkban eszünkbe juttat mindent. Például azt az alapvető igazságot, hogy az Isten előbb szeretett minket. Mi csak viszontszeretjük őt. Ezt kéri tőlünk az Úr – fordult a bérmálkozókhoz az érsek, majd a háromféle egyház fogalmáról szólt. A megdicsőült egyház azoké, akik üdvözültek, akik a mennyországban vannak. A szenvedő egyház, akiknek még a tisztítóhelyen bűneiktől szabadulni kell. Mi pedig a zarándok egyház tagjai vagyunk – mutatott rá. – Ez a földi egyház ugyanolyan értékeket hordoz, mint a mennyei Jeruzsálem. Körülvesz, véd, óv bennünket. Nyitott, hiszen azt szeretné, hogy mindenki védelemre és oltalomra találjon Jézus Krisztus egyházában.

„Kedves bérmálkozók, ti úgy vagytok itt, mint akik ebben az egyházban szocializálódtatok. A keresztség és az elsőáldozás után most a bérmálás szentségében valamiképpen a felnőttkor küszöbére jutottatok, és az Egyház gondoskodik rólatok azért, hogy szentségei által egyre közelebb kerülhessetek Jézus Krisztushoz, hogy az ő élete ott tükröződjék a ti életetekben, hogy jelen legyen bennetek és ti is jelen legyetek benne. Maradjatok meg Jézus Krisztusban és Ő is megmarad bennetek. Isten jelenléte ez az Egyház. Isten jelenléte itt a templomban, és Isten jelenléte életünkben” – szólt a bérmálkozandókhoz a főpásztor.

Jézus lelke töltsön el bennünket és erősítsen meg minket a hozzá való tartozásban és abban a hálában, hogy milyen jó nekünk, hogy hozzá tartozhatunk! Szeressük mi is Jézus Krisztust és az ő Egyházát, és kérjük tőle, hogy boldogítson bennünket, mert az igazi boldogságot senki mástól nem tudjuk megkapni, csakis tőle! – fogalmazott Ternyák érsek, beszéde végén.

A bérmálkozók ezután az oltár elé járultak, ahol a főpásztor a keresztény nagykorúság szentségében részesítette őket. A hatvan fiatal a helyi és a környékbeli egyházközségekből érkezett.

Szöveg és fotó: Federics Róbert

Forrás: Egri Főegyházmegye

Magyar Kurír