Ki nekünk Márton Áron? – Emlékkonferenciát tartottak Csíkszentdomokoson

A 43 éve elhunyt főpásztor szentté avatása tisztelőin is múlik, ezért kell arra a kérdésre válaszolni: Ki nekünk Márton Áron? Ezt hangsúlyozta az ünnepi szentmise prédikációjában Bőjte Csongor csíkdomokosi születésű kolozsvári segédlelkész.

A szónok azt is említette, hogy ő ugyanazokban az iskolákban tanult, mint annak idején a jeles főpásztor. Ezért is kérte a püspök tisztelőit, hogy hozzá hasonlóan

tekintsék Márton Áront olyan társnak, akihez bizalommal fordulhatnak kéréseikkel.

„Nekünk, Áron püspök népének van szükségünk az ő szentté avatására, ezért hathatós közbenjárónk” – jegyezte meg a szónok Kovács Gergely érseket idézve, és azt is hozzátette, hogy nem elég Márton Áron püspök életútját ismerni, meg is kell szólítani őt. Legyünk a tőle tanult módon hűséges népe Istennek, valamint életpéldájának követői, életszentségének tanúságtevői. Hogy évtizedek múlva is azt válaszolhassuk a „Ki nekünk Márton Áron?” kérdésre, hogy

ő a közbenjárónk, a közülünk való szent

– zárta beszédét Bőjte Csongor.

Márton Áron püspök szülőfalujában, a születésnapjához kapcsolódó rendezvényen találkozhattak a Gyulafehérvári Római Katolikus Főegyházmegye hívei a szenttéavatási eljárás új posztulátorával.

Cristiana Marinellit májusban bízta meg Kovács Gergely érsek a posztulátori feladatokkal. Elmondta, megtiszteltetésnek érzi a megbízást, és öröm számára, hogy jelen lehet az emlékezésen. Megköszönte a megelőlegezett bizalmat, és azt is hangsúlyozta, hogy érzi azt a nagy felelősséget, amellyel ezt a megbízatást teljesítenie kell.

Mint fogalmazott: fontos megtalálni azokat a pontokat, ahol az erények csillognak Márton Áron életében, mert ezek mutatják azt az utat, amelyet példaként megélt, elénk tárt, és mi is próbáljunk azon járni.

Azáltal, hogy dolgozom Isten szolgája életén, valamiképpen együtt járjuk ezt az utat. És ettől kezdve igazából ez már nem egy emberi munka, hanem annál sokkal több”

– mondta az új posztulátor, aki már áttanulmányozta az átvett, az egyházmegyei szakaszban összeállított és Szentszékhez benyújtott dokumentációt.

Az új posztulátor a napokban erdélyi körúton járt, végiglátogatta Márton Áron püspök életének fontosabb helyszíneit, újabb információkat is gyűjtve. „Csodálatosan érzem magam, mintha otthon lennék. Az egyetlen szívfájdalmam, hogy nem tudtam még magyarul megtanulni, de igyekszem odafigyelni, néhány szót megtanulni” – jegyezte meg, bocsánatot is kérve a közönségtől azért, amiért nem közvetlenül, hanem tolmácsolással szól hozzájuk. Örül, hogy gazdagabban fog hazatérni Rómába; elsősorban azért, mert megbizonyosodhatott arról, hogy Áron püspök él, akkor is, ha már 43 éve nincsen közöttünk. Számára ez a megerősítés nagyon fontos, hiszen látja, hogy ez nem csak egy emberi valóság, hanem sokkal több, amelyen átragyog Isten dicsősége.

A szentté avatás ügyében az eddig összeállított dokumentációt a dikasztérium szigorú technikai és jogi elvárásai szerint kell rendszerezni, mondta el Kovács Gergely érsek. „Van, aki megkérdezte, hogy most nem fog-e lassulni az ügy, hogy nem magyar, nem erdélyi a posztulátor? Nem fog lassulni! – fogalmazott az érsek. – Sőt, én meg vagyok győződve, hogy fel fog gyorsulni, mert most amit be kell terjeszteni, Cristiana Marinelli az anyanyelvén írja, olaszul, és jó szakember.”

A szentté avatáshoz elismert csodára is szükség van. Ezzel kapcsolatban az érsek elmondta: van olyan gyógyulás, ami csodának tűnik, de ő nem szakember. Ezen a kérdésen a viceposztulátor dolgozik. „A napokban lesz lehetőség arra is, hogy a posztulátor és a viceposztulátor egyeztessen, hogy még buzgóbban dolgozzon a viceposztulátor ezen az állítólagos csodán. Mi reméljük, hogy ez csoda, amit majd a dikasztérium el fog fogadni.”

Kovács Gergely azt is kiemelte, hogy Márton Áron püspök tanítása ma is aktuális. „Ezt nekünk komolyan kell vennünk! Nekünk is úgy kell élnünk – és a megemlékezések, konferenciák egyrészt ezért is fontosak –, hogy ezt tudatosítsuk, felfrissítsük. Évről évre mindig van valami új, amit felfedezünk vele kapcsolatban, mindig van valami újdonság, amit érdemes és jó megosztani.”

Az idei emlékkonferencián Marton József egyetemi tanár, nagyprépost, több mint harminc Márton Áronról szóló könyv szerzője előadásában a szent életű püspök ortodox és a görögkatolikus püspökökkel való kapcsolatáról beszélt.

Bemutatták Virt László Konzervatív megújulás Márton Áronnal című könyvét és a püspök kortársainak tanúságtételéről szóló filmet. Áron püspök közöttünk címmel fiatalok tanúságtételét is meghallgathatták az érdeklődők.

