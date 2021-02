Ki számomra Szent József? – Alkotói pályázatot hirdet a t’ARS Keresztény Képzőművészeti Műhely

A t’ARS Keresztény Képzőművészeti Műhely, amely a Hetvenkét Tanítvány Mozgalom (T72) részeként működik, azzal a szándékkal jött létre, hogy összefogja azokat a keresztényi értékeket képviselő és hasonló módon gondolkodó képzőművészeket, akik küldetésüknek érzik a keresztény képzőművészeti értékek láthatóvá tételét.

A Ki számomra Szent József? című alkotói pályázatukra most olyan kortárs képzőművészeti alkotásokat várnak, amelyek Szent Józsefet, a katolikus egyház védőszentjét mutatják be, illetve az ő alakját jelenítik meg.

Hogyan látjuk, kinek látjuk őt most, 2021-ben? Hogyan ábrázoljuk gondviselő szentünket ebben a különleges időszakban?





A műhely e felhívásával két, Ferenc pápa által kijelölt irányhoz is csatlakozni kíván: a jelenleg is tartó Szent József-éven túl a 2021 márciusától induló család évéhez is illeszkedik a pályázat témája. Kizárólag olyan alkotásokat várnak, amelyeket más pályázaton vagy projekt kapcsán még nem mutattak be készítőik.

Az arra érdemes alkotások katalógus formájában, illetve elektronikus felületen is megjelennek majd, a legjobbakból pedig kiállítást is tervez a kiíró.

A digitális változat beküldésének határideje október 15. éjfél.

További részletek és tudnivalók a plakáton.

Forrás: t’ARS Keresztény Képzőművészeti Műhely



Illusztráció: Wikimedia.org

Magyar Kurír