Kiderült, ki festette a kolozsvári Szent Mihály-templom régi barokk oltárképét

Visszakerül Erdély ikonikus temploma, a Szent Mihály-templom falára az a nagy méretű barokk oltárkép, amelyet nemrég restauráltak Kolozsváron. A Szent Mihály arkangyal sátánnal vívott küzdelmét ábrázoló festmény volt a templom első oltárképe, amelyet 1716-ban, a templom 170 évig tartó protestáns időszaka után állítottak fel, miután a templom visszakerült a Katolikus Egyház tulajdonába – elevenítette fel László Attila főesperes, a Szent Mihály Római Katolikus Plébánia plébánosa.

„Fontosnak gondoltuk, hogy meghozzuk az áldozatot a korábban a sekrestyében őrzött barokk oltárkép szakszerű felújítására, hiszen a műalkotás a mi értékünk, amit nemcsak megmenteni, hanem mindenki által láthatóvá is akartunk tenni. Most, hogy visszakapta eredeti szépségét a kép, visszaállítjuk a templomba, a jobb oldali falra, a baldachint ábrázoló freskómaradvány fölé” – fogalmazott László Attila főesperes-plébános, aki azt is elmondta, a festmény falra rögzítése sem egyszerű, hiszen egy mintegy 200 kilogrammos, nagy méretű alkotásról van szó. (…)

A Szent Mihály-templom barokk oltárképének festője eddig nem volt ismert. (…) Most teljes körű restaurálást végeztek, és izgalmas felfedezésként a tisztítás során előkerült a festő aláírása. A megtalált szignó alapján megállapítható, hogy a művész a 18. század elején alkotó Gottlieb Anton Galliarti (1688–1736), egy olasz származású, Bécsben tevékenykedő osztrák művész volt, akinek a nyitrai székesegyházban is találhatók aláírt falképei és olajfestményei – fejtette ki Kiss Lóránd restaurátor. – Erdélyi viszonylatban kiemelkedő műalkotásról van szó, amely Mártonffy György akkori erdélyi püspök megrendelésére készülhetett. (…)

„Abban hiszek, hogyha ez a lelkiség, háttérgondolat jelen van a munkánkban, akkor az valóban áldássá válhat a közösség számára” – fogalmazott Oláh Janka Melinda. A restaurálási munka egyes fázisaiba besegített Hegedűs Ignác, Márton Ferenc és Pauliuc Melissa is.

Hogy a restaurálás során milyen különböző munkafolyamatokon ment keresztül a festmény, melyek voltak a nagyszabású munka első lépései, és hogy pontosan hol fogják a templomban elhelyezni, arról ITT olvashatnak bővebben.

Forrás: Krónikaonline.ro

Fotó: Oláh Janka Melinda és Kiss Lóránd

Magyar Kurír