Kínában a felújított templomok a katolikus közösségek újjászületésének szimbólumai

A maomingi katolikus közösség örömmel és hálával fogadta a felújítási munkálatok miatt bezárt plébániatemplom újbóli megnyitását. A Fides hírügynökség beszámolója szerint az eredetileg Gonzága Szent Lajos tiszteletére szentelt templomot újból felszentelték, és az Irgalmas Jézus titulust kapta. Az ünnepséget Paul Szu Jung-ta (Su Yongda), a Kuanghszi-Csuang Autonóm Területen fekvő pejhaji egyházmegye püspöke vezette. Az eredetileg 1921-ben alapított templom ismét fogadja a hívőket, lelki és közösségi központként működik.

A templom menedék és vigasz

Az egyházmegyében az elmúlt években számos templomot újból megnyitottak. Egy-egy templom megnyitása fontos állomás a helyi katolikus közösségek hitbeli útján, az evangélium hirdetésének, a közösségi élet fejlődésének és a keresztény tanúságtételnek a pillanatai ezek az alkalmak. Ahogy Szu Jung-ta püspök rámutatott: „A templom Isten szerető jelenlétének jele, szent hely, ahol a megkereszteltek megélhetik hitüket.

Itt találunk vigaszt, menedéket és erőt, táplálva lelkünket és merítve az Úr által ajándékozott üdvösség forrásaiból.”

Történelmi templomok nyíltak meg újra a szertartások számára

Az elmúlt években az egyházmegye más plébániái is ünnepelték, hogy visszatérhet falaik közé a hitélet: az 1902-ben alapított Szentháromság-templomot január 25-én szentelték fel és nyitották meg újra. 2020 novemberében megkezdődtek a Szent Viktornak szentelt csancsiangi székesegyház restaurálási munkálatai. A Missions Étrangères de Paris (MEP, egy 17. században alapított katolikus missziós társaság, amelynek központja Párizsban van – a szerk.) misszionáriusai által 1900-ban épített katedrális volt a régió első neogótikus stílusú katolikus épülete és Dél-Kína legnagyobb neogótikus temploma. Miután jelentős károkat szenvedett, 1984. december 19-én helyreállították és újra megnyitották; 1991-ben történelmi és építészeti jelentőségének köszönhetően városi védelem alatt álló műemlékké nyilvánították. Ma a Szent Viktor-székesegyház nemcsak a hit központja, hanem turistacsoportok célpontja is, sőt számos influenszer is használja előadásai helyszínéül, hozzájárulva ezzel a helyi turizmus fejlődéséhez.

Megszilárdult katolikus jelenlét

A pejhaji egyházmegyének, amely történelmileg a francia MEP misszionáriusainak tevékenysége nyomán alakult ki, ma körülbelül 50 ezer híve, tíz papja van, és a Szeplőtelen Fogantatás Kongregáció szerzetesnővérei is élnek itt. Emellett további 15 egyházi létesítménnyel rendelkezik, plébániákkal, kápolnákkal és imatermekkel, amelyek egy élő és már gyökeret vert jelenlétről tanúskodnak, a katolikus közösségek pedig a felújított templomok által az újjászületés és az újrakezdés lehetőségét is megkapják.

Forrás és fotó: Vatican News olasz nyelvű szerkesztősége

Thullner Zsuzsanna/Magyar Kurír