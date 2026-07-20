Kincses kalandok Mózes nyomában – Idén is megszervezték a Győri Egyházmegye alkotótáborát

A korábbi években a táborozó gyerekek feldolgozták a Lovagkirály legendáit, ismerkedtek a reneszánsz és a barokk korstílusokkal, megjelenítették Noé bárkáját és alkottak a teremtésvédelem jegyében. Az idei tábor témája az Ószövetség egyik meghatározó alakja, Mózes volt; a tábor vezetői Pintérné Rácz Krisztina múzeumpedagógus és Pintérné Gergics Ágnes művészetpedagógus voltak.



Mint minden évben, idén is kis foglalkoztató füzet készült a gyerekeknek, amelyben Mózesről szóló történetek is szerepeltek. Ezek a történetek aztán megelevenedtek a tábori beszélgetések során, s gyönyörű alkotásokra inspirálták a résztvevőket.

A tábor első napján a Mózesnek tulajdonított könyvekről, leginkább a Teremtés könyvéről volt szó. El is készítette mindenki a sajátját fából készült könyvdoboz formájában, melyet festettek és fémveretekkel láttak el. A könyvbe hét lap került, rajtuk a teremtés hét napjának rajzos elbeszélésével. A teremtéstörténet egy-egy mozzanatáról agyag domborművek is készültek.



Második nap a kisded Mózes története elevenedett meg, a fáraó udvarában töltött gyermek- és ifjúkor. Bölcsők készültek a pólyás Mózesnek, s egyiptomi hieroglifákkal ismerkedtek a gyerekek. Egyiptomi jelmezek is születtek: fejdísz, ékszergallér, nyaklánc és karkötő, melyeket felöltve a résztvevők a fáraó udvarában érezhették magukat.



A szerdai nap kirándulással telt. Pápára utaztak a táborozók, ahol a Kékfestő Múzeumba és az Esterházy-kastélyba látogattak el. Mindkét intézményben színvonalas múzeumpedagógiai foglalkozáson vettek részt a gyerekek, s nagy élmény volt felfedezni a teremtéstörténetet ábrázoló kékfestő faliképet is a múzeumban.



A csütörtöki nap már az Egyiptomból történő szabadulás, a pusztai vándorlás éveiről szólt. Az egyiptomi tíz csapás történetéből memóriajáték készült díszes dobozkákban, majd a frigyládát is megalkották kicsiben, amibe a tízparancsolat táblái is belekerültek.



Az utolsó napon grafikai nyomatokon és pozitív-negatív képeken dolgozták fel a gyerekek a hét témáit, s textilfestéssel vászontáskát készítettek az elkészült művek hazaszállításához. A tábor rögtönzött kiállítással és a szülőknek, családtagoknak tartott élménybeszámolóval zárult.



A kincsestábor öt napja 28 kisgyermek és az őket segítő 15 gimnazista részvételével zajlott. Az önfeledt alkotás és vidám játék közben – szinte észrevétlenül – sokat tanultak a táborozók Mózesről, az ószövetségi időkről, Isten parancsolatairól. A legfontosabb talán mégis a közösségépítés volt. Kicsik és nagyok között barátságok születtek, elfogadást, egymásra figyelést tanultak egymástól. Kivétel nélkül minden résztvevő úgy köszönt el, hogy „jövőre találkozunk!” Ennél többet nem is kívánhatnánk!

Szöveg és fotó: Pintérné Gergics Ágnes

Forrás: Győri Egyházmegye

Magyar Kurír