Kiss-Rigó László a trianoni évfordulón: A nemzeti összetartozás nem ismer határokat

A szentmisén Kiss-Rigó László hangsúlyozta, hogy ez a nap egyben keresztelő is, hiszen ettől a naptól Csongrád-Csanádnak nevezik a megyéjüket. A liturgián jelen volt Lázár János országgyűlési képviselő is, a névváltoztatás előterjesztője is.

A főpásztor prédikációjában elmondta, a Dóm téren kapu is emlékeztet a békediktátumra: a tér bejáratának egyik kiskapuja már 1930 óta a Trianoni kapu nevet viseli. Ez a kapu minden évben egyetlen napon, június 4-én zárva van. Kiss-Rigó László szerint sokszor mi magunk is zárt kapukkal találjuk magunkat szembe, amikor egy jó cél érdekében töretlenül haladunk előre.

Tudjuk, ha Isten bezár egy ajtót előttünk, akkor kinyit egy másikat. Kicsit keményebben fogalmazva: Isten néha jól pofon vág minket, és így mutatja meg a helyes irányt. Ilyen pofon volt Trianon is. De új lehetőségeket is adott számunkra, ezért hálát kell adnunk. Hálát adni azért, hogy túléltük és hogy itt vagyunk teljes szabadságban, és gazdagítani, szolgálni tudjuk a nemzeti összetartozást, ami nem ismer határokat – fogalmazott a püspök.

Balog Zoltán református lelkész, a Polgári Magyarországért Alapítvány elnöke hangsúlyozta, hogy az 1920. június 4-én történtek emléke bűnbánatra, szolidaritásra és hálára tanít.

Arra figyelmeztet minket, hogy másképp kellene élnünk és újjá kell születnünk, meg kell szabadulnunk a hamis kígyóktól, miközben a reményt és a szeretetet nem adhatjuk fel – tette hozzá Balog Zoltán. – Nem adjuk fel az építkezést, a nyelvet, a hitet, a jövőt, a kultúrát, magunkat és egymást sem.

Forrás és fotó: Délmagyar/Szeged-Csanádi Egyházmegye

