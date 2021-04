Kitüntetésekkel ünnepelték a bölcsődék napját a Nyíregyházi Egyházmegyében

Szakmai délelőttel egybekötött ünnepnapot tartottak a Nyíregyházi Egyházmegye három bölcsődéjében. A bölcsődék napjáról a korábbi években is megemlékeztek az egyházmegyei fenntartású intézményekben; idén a közösségi programot online találkozó helyettesítette, ugyanakkor hagyományteremtő szándékkal a kitüntetések átadására is most került sor.

A díszes okleveleket és a pénzbeli elismerést Papp Tibor főhelynök adta át személyesen Kisvárdán két helyszínen, a Szent Miklós Integrált Szolgáltató Központ két tagintézményében és Újfehértón, az Istenszülő Oltalmáról Elnevezett Görögkatolikus Bölcsődében. Ezt online követhették a bölcsődei dolgozók a saját intézményeikben, az egyházmegye szociális irodájának vezetője és munkatársai pedig saját irodájukból.

Az egyházmegye szociális ügyeiért felelős főhelynök azt a mottóként választott evangéliumi szakaszt emelte ki köszöntőjében, melynek a bölcsődei dolgozók szó szerinti megvalósítói: „Amit e legkisebb testvéreim közül eggyel is tettetek, velem tettétek.” (Mt 25,40)

Az összesen negyvenhat dolgozó közül idén hatan részesültek kiemelkedő elismerésben. A kitüntetések átadásakor az intézmények lelkivezetői is jelen voltak: Demkó István parókus Kisvárdán, Kocsis Antal esperes-parókus Újfehértón.

Az online találkozón Szocska A. Ábel megyéspüspök is üdvözölte a munkatársakat. „A gyermek: áldás – tartja a mondás, mindazok, akik gyermekekkel foglalkoznak, részesülnek ebben az áldásban” – kezdte köszöntőjét. Örömét fejezte ki, hogy a bölcsődei dolgozók hivatásként élik meg munkájukat, s ennek megbecsüléseként kapnak most jutalmat a kiemelt kollégák. A főpásztor jókívánságaival búcsúzott a bölcsődék napját ünneplő közösségtől, s azt kívánta, hogy a gyermekekkel való munkálkodás által valóban „áldás töltse be mindannyiuk életét”.

A konferenciabeszélgetés szakmai programot is kínált: Illés Zsuzsanna fejlesztőpedagógus A korai fejlesztés lehetőségei a bölcsődékben címmel tartott előadást. A szakember a koragyermekkori intervenció és prevenció témáját elméleti és gyakorlati szempontokból is vizsgálta. Előadása után lehetőség adódott a közös szakmai diskurzusra is.

Hazánkban tizenegy éve ünnepli a csecsemő- és kisgyermeknevelő szakma a bölcsődék napját. Az államilag elismert ünnepé nyilvánított nap április 21-e, 1852-ben ezen a napon nyílt meg az ország első bölcsődéje. A Nyíregyházi Egyházmegye kiemelt figyelmet fordít szociális szférában dolgozó munkatársaira, közöttük is külön kiemelve a bölcsődei dolgozókat. A gyermekek ellátásában nyújtott áldozatos munka elismerésével a kisgyermekkori nevelés fontosságáról is tanúságot kíván tenni.

Forrás és fotó: P. Tóth Nóra/Nyíregyházi Egyházmegye

