Kiút a függőségből Isten segítségével – Egy tiszaburai fiú története

Nézőpont – 2026. január 16., péntek | 10:35
Fehér László mindössze 18 éves, de már megjárta a poklot. A tiszaburai fiú kilátástalan helyzete elől a drogokhoz menekült, de a Máltai Szeretetszolgálat segítségével végül sikerült kimásznia a gödörből. Útjáról az új életbe Mózes Anita készített riportfilmet, amely bekerült a Média a Családért díj 2025 legjobb tíz pályázati anyaga közé.

A kisfilm a Média a Családért díj 2025 pályázati felhívására készült, melynek idei témája „Függőség és család”. Ezúttal olyan újságírói igényességgel készült munkákat vártak, amelyek bemutatják a függőségek családon belüli hatásait; érzékenyen tárják fel a megküzdés, a gyógyulás, a kapcsolatépítés folyamatait; megszólaltatják az érintetteket: függőket, családtagokat, szakembereket; hozzájárulnak ahhoz, hogy a témát övező tabuk oldódjanak, és helyüket a megértés, párbeszéd vegye át.

Tóth Máté, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Felzárkózó települések programjának munkatársa, a modellprogramokhoz kapcsolódó szerhasználat-visszaszorítási témavezetője a rövidfilm bevezetőjében elmondja: az első designer drogok nagyjából 10 éve jelentek meg, és sajnos gyorsan eljutottak a kistelepülési szegregátumokba is, az ezekben jellemző életforma pedig jó „táptalajnak” bizonyult az elterjedéshez. A traumatizált környezetben felnövő későbbi kliensek a szersználhatot egyfajta menekülésként, felejtésként fájdalomcsillapítóként használják.

Fehér László a Felzárkózó települések program keretében szervezett egyik prevenciós programon hallotta először, hogy van, lehet kiút korábbi életéből. 

Forrás: Máltai Szeretetszolgálat

Fotó: Mózes Anita

