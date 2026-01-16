Kiút a függőségből Isten segítségével – Egy tiszaburai fiú története

A kisfilm a Média a Családért díj 2025 pályázati felhívására készült, melynek idei témája „Függőség és család”. Ezúttal olyan újságírói igényességgel készült munkákat vártak, amelyek bemutatják a függőségek családon belüli hatásait; érzékenyen tárják fel a megküzdés, a gyógyulás, a kapcsolatépítés folyamatait; megszólaltatják az érintetteket: függőket, családtagokat, szakembereket; hozzájárulnak ahhoz, hogy a témát övező tabuk oldódjanak, és helyüket a megértés, párbeszéd vegye át.

Tóth Máté, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Felzárkózó települések programjának munkatársa, a modellprogramokhoz kapcsolódó szerhasználat-visszaszorítási témavezetője a rövidfilm bevezetőjében elmondja: az első designer drogok nagyjából 10 éve jelentek meg, és sajnos gyorsan eljutottak a kistelepülési szegregátumokba is, az ezekben jellemző életforma pedig jó „táptalajnak” bizonyult az elterjedéshez. A traumatizált környezetben felnövő későbbi kliensek a szersználhatot egyfajta menekülésként, felejtésként fájdalomcsillapítóként használják.

Fehér László a Felzárkózó települések program keretében szervezett egyik prevenciós programon hallotta először, hogy van, lehet kiút korábbi életéből.

Mózes Anita riportfilmjére IDE kattintva lehet szavazni.

Forrás: Máltai Szeretetszolgálat



Fotó: Mózes Anita

Magyar Kurír