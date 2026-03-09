Kockáról kockára – Közösségépítés a domonkos nővérek által fenntartott hódmezővásárhelyi óvodában

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a Mária Valéria Keresztény Óvoda fenntartói jogát 2006. augusztus 31-től átadta az Árpád-házi Szent Margitról nevezett Szent Domonkos Rendi Nővérek Apostoli Kongregációjának.

A szerzetesrend – amely 1868-ban gyermek- és ifjúsági nevelésre alakult, és intézményeinek 1948-as államosítása előtt az ország több pontján működtetett óvodákat – 1991-es újraindulása után is fontos pasztorációs feladatának tartja az óvodai nevelést és a kisgyermekeken keresztül elérhető családjaik lelki gondozását is.

A domonkos nevelésben hangsúlyt kap a közösségépítés, ami a hódmezővásárhelyi Mária Valéria Keresztény Óvodában is több szinten történik. Mint egy vár a gyermekek keze alatt, úgy épülnek egymásra az elemek – alsó legnagyobb tartópillére a dolgozók közössége.

„A kollégák közötti közösségépítés mind az igazgató, mind a dolgozók szívügye, hiszen a hétköznapjaink java részét együtt töltjük, és egyáltalán nem mindegy, hogyan, milyen légkörben; illetve ez az alapja a többi közösség jó közérzetének is” – fogalmaz a domonkos nővérek honlapján olvasható beszámolójában Vajnai Ágnes óvodapedagógus, a Mária Valéria Keresztény Óvoda igazgatóhelyettese.

Az ismertetőből kiderül, hogy az elmúlt években a hódmezővásárhelyi óvodában mindig is létező szülői szervezet szerepét kitartó és következetes munkával sikerült a formálisról aktívvá változtatniuk, amire nemcsak az óvoda dolgozóinak volt igénye, hanem a szülőknek is. Több olyan, mára már hagyománnyá vált rendezvényük van a tanév során, amely közösségépítő erővel bír.

A tanév elején családi napot tartottak. E program korábban az óvoda rendezvénye volt, mára azonban a szervezésből és a megrendezésből is aktívan kiveszi a részét a szülői szervezet is. A délelőtt folyamán a családok a tevékenységek, játékok, előadások alatt ismerkedhetnek, beszélgethetnek egymással, miközban a gyerekek nemcsak saját csoporttársaikkal, hanem óvodás társaikkal is játszhatnak.

Arra is volt példa, hogy hangszeren játszó művész anyukák, apukák karácsonyi koncertet adtak az óvodásoknak – ismertette írásában az óvodapedagógus, kiemelve, hogy mind a szülőknek, mind a dolgozóknak lelki igénye a másokon való segítés. A szülői szervezet saját ötlete és önállóan megvalósított eseménye a karácsonyi vásár, amely évek óta nagy érdeklődésre tart számot. Szintén a szülői szervezet rendezvénye, amely reménység szerint hagyománnyá válik, a tavaszi focikupa.

Az óvoda a fenntartó szerzetesrend által összeköttetésben van a Domonkos Nővérek Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskolájának közösségével. Megalakult a „Meséről betűbe” munkaközösség, melynek tagjai arra törekszenek, hogy a két intézmény között minél szorosabb munkakapcsolat jöjjön létre, a gyermekek érdekében. A Mária Valéria-óvoda bábelőadással kedveskedett az iskola első osztályos tanulóinak, és meghívták az iskolásokat az ovigaléria kiállítására is. „Az iskola rendezvényeire örömmel viszük óvodásainkat, és szívesen látjuk az iskola képviselőit a szülői értekezleteinken” – írta az óvodavezető.

A csoportok vállalkozó apukái focicsapatokat alakítanak, és körmérkőzéseket játszanak egymással. Az anyukák futóversenyen, a gyerekek akadályversenyen vesznek részt a stadionban szerveződő eseményen. A jó hangulat, az együtt elvégzett feladatok, a gyerekek öröme a legjobb közösségformáló erő ezeken az alkalmakon – hangsúlyozta rövid beszámolójában Vajnai Ágnes.

„A várunk azonban nem áll egymagában, és nem tekinthetünk úgy önmagunkra, mintha egyedül lennénk a saját mesénkben. Hiszen a gyermekeink időről időre kirepülnek a falaink közül, és más intézményekben folytatják a tanulmányaikat, lesznek kis téglácskák, építőelemek az ottani közösségekben. Igyekszünk tehát más intézményekkel is jó kapcsolatot ápolni. Az óvoda dolgozói örömmel közreműködnek az ilyen és ehhez hasonló rendezvények lebonyolításában, hiszen így épül a kezünk alatt az a bizonyos vár, amire oly büszkék vagyunk, és amelynek erős falai között a legkisebbek közösségét formáljuk szerető szívvel, imádságos lélekkel.”

Forrás és fotó: domonkosneverek.hu

Magyar Kurír