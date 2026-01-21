Kocsis Fülöp érsek zsolozsmástábort tartott a szlovákiai Klokocsó kegyhelyen

A találkozó lehetőséget adott a híveknek arra, hogy bekapcsolódjanak az imádságba az Egyház zsolozsmája, a zsoltárok olvasása és a csend által.

A találkozó idején a résztvevők szüntelen imádsággal fordultak Istenhez.

Az előírt istentiszteletek között – melyeken Kocsis Fülöp hajdúdorogi érsek-metropolita elnökölt, s amelyeket a jelen lévő papok végeztek – folyamatosan olvasták a zsoltárokat. Ezért kapta a találkozó az Akoimetos – „nem alvó” – elnevezést.

A zsoltárok olvasásában a két nap folyamán papok, kispapok, fiatalok és világi hívek váltották egymást.

A zsolozsmástábor időpontjának megválasztása sem volt véletlen. Január 17-én a bizánci naptár szerint Nagy Szent Antal remete – az első sivatagi atya, akit a szerzetesek atyjának is neveznek – ünnepe van.

A találkozó csúcspontja a január 16-áról 17-ére virradó éjszakán tartott virrasztás volt. Ez magában foglalta a nagyvecsernyét, a lítiát, az orthroszt, az első, harmadik és hatodik imaórát, az Isteni Liturgiát, valamint az azt követő agapét.

A résztvevőket Kocsis Fülöp hajdúdorogi érsek-metropolita előadásai kísérték az imádság ösvényén.

A főpásztor előadásaiban az imádság különböző formáiról beszélt, melyeket a zsoltároskönyv és a zsolozsmák foglalnak magukban; elmagyarázta a fokozatosság és az egymásra épülés fontosságát: a dicsőítéstől a hálaadáson és a bűnbánaton át a kérésig. Mindez tökéletesen jelen van a Szentírás imakönyvében, a zsoltárokban, amelyeket most megszakítás nélkül imádkoztak.

A Szent Liturgián mondott szentbeszédében Kocsis Fülöp érsek-metropolita Remete Szent Antal példájára emlékeztetett, aki bár sok évszázaddal ezelőtt élt, ma is hiteles mintaként szolgál a keresztények számára abban, hogyan adják át magukat az Úrnak önzetlenül az imádságban.

Az Isteni Liturgia végén, a koliva (koliba) megáldása után a főpásztor köszönetet mondott a közös imádságért, kiemelve, hogy saját jelenlétét Isten kezében lévő eszközként élte meg, aki a hívekért és velük együtt imádkozott.

A metropolita szavait Dévald Dániel atya tolmácsolta szlovák nyelven.

A méltóságteljes énekről, amelybe a főpásztor is bekapcsolódott, Dargaj Miroslav atya gondoskodott, Dániel atyával és a kispapokkal együtt.

Az imádságos összejövetel idejére a klokocsói egyházközség és a zarándokház biztosított szállást és étkezést; szombaton hajnalban ünnepi reggelivel várták a résztvevőket.

További fotók ITT érhetők el.

Forrás: Nyíregyházi Egyházmegye/Dániel Déval

Fotó: Dávid Kováč alszerpap

Magyar Kurír