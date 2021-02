Kocsis Fülöp metropolita érsek tartotta a Szent Liturgiát húshagyó vasárnap Makón

Az idén február 7-ére eső húshagyó vasárnap nyolc héttel előzi meg a húsvétot a görögkatolikus egyházban. Ekkor az utolsó ítélet evangéliumi szakasza és a jótettek kerülnek a középpontba.

„Nagy öröm számunkra, hogy érsek atyát köszönthetjük a körünkben. Hetedik esztendeje, mióta itt vagyunk, szinte minden évben eljött közénk, de mindig csak hivatalos minőségben.

Ez az első alkalom, hogy baráti találkozás során a családdal és a hívekkel is tölt egy kis időt. Ez rendkívül megerősítő számunkra, hisz itt elég messze vagyunk az egyházunk szívétől”

– mondta Biró István parókus, aki azt is hozzátette, hogy az elmúlt időszak mindenkinek nehéz volt, számukra is, hiszen nem voltak papi gyűléseik és találkozásaik, hiányzott a személyesség és a beszélgetés, amire most lehetőség adódott.



Kocsis Fülöp metropolita a reggeli istentiszteletet mutatta be Makón, majd a Szent Liturgián tanítást is adott. – Jézus az, akit fel kell ismernünk az életünkben és a másik emberben. Arra szól a meghívásunk a földi életben, hogy jót tegyünk és az ő arcát keressük – hangsúlyozta beszédében, majd egy lelki tanácsot is adott a közelgő időszak kapcsán:

Böjtölésünkben az a fontos, hogy kiért vagy miért végezzük. Ha lemondunk valamiről, az mindig Jézusért történjen, így végig a jelenlétében élhetünk

– emlékeztetett a szent negyven nap küszöbén. Az ünnepi alkalmat a Máltai Szeretetszolgálat makói csoportjának szándékaiért ajánlották fel, akik működésük jubileumi, 30. esztendejét nyitották meg ezzel a vasárnappal.

Az érsek-metropolita a szertartást követően Biró István parókust elkísérte annak másik szolgálati helyére, Gyulára is.

Forrás és fotó: Makó Híradó



Magyar Kurír