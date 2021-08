Konferenciával zárult a két és fél éves görögkatolikus cigánypasztorációs projekt

Makkai László szakmai vezető mondott köszöntőt, aki hangsúlyozta a program célját, emberközeliségét, fejlesztési eszközeit. Elmondta, hogy a projekt az Egyház társadalmi szerepvállalását célozta a hátrányos helyzetű csoportok körében. Beszámolójában a Görögkatolikus Cigánymissziós Koordinációs Iroda által megvalósított projekteredményeket mutatta be, kiemelve a szervezetfejlesztéssel támogatott képzéseket, érzékenyítő táborokat, kommunikációs tréninget.

Ezt követően Király Csaba alelnök mutatta be röviden a Dialóg Egyesület tevékenységét. Sélley Andrea a társadalmi változásokhoz vezető rögös utat emelte ki, amelynek eredményeként három kezdeményezés valósult meg három településen: Homrogdon egy alulról jövő kezdeményezés, Sajópetrin egy intézményi együttműködés, Rakacán pedig egyházközségi vezető által kezdeményezett fejlesztés. Ezen közösségek eredményei, hatásai meghatározók voltak a cigánypasztorációs projekt időtartama alatt. Balogh Győző János atya a rakacai egyházközség példáján mutatta be a roma közösségeket. Szilágyi Eszter a projekt létrejöttéről, szükségességéről, előkészítéséről beszélt. Ezt követően az egyházközségi tagok számoltak be az elmúlt két és fél évben történt fejlődésről, a tapasztalataikról, az együttműködésekről, közösségi akciókról. Délután fórumbeszélgetés kezdődött, melynek során megosztották a tapasztalatokat, és beszéltek a további lehetőségekről és tervekről.

A projektzáró konferencia második napján a Roma Ifjúsági Mobilizációs Táborban zajlott közösségfejlesztés folytatásaként megvalósuló ricsei, bánrévei és avasi ifjúsági akciókról számoltak be az érintettek. (Ezekről bővebben ITT olvashatnak.) Az ebédet követően Levcsenkó Helga számolt be a közösségi tér működéséről, majd Csorba Mónika jelenlegi projektvezető mutatta be a program eredményeiről készített kiadványt. Makkai László zárásként összegezte az eredményeket, beszélt a projekt lehetőségeiről és a folyamatról, amely az elmúlt két és fél évben elkezdődött. Reményét fejezte ki, hogy a megtanult módszerek segítségével a közösségek folytathatják a megkezdett utat.

A program az EFOP-1.3.7-17-2017-00253 azonosítószámú projekt keretében valósult meg.

Forrós és fotó: Miskolci Egyházmegye

Magyar Kurír