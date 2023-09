Konkrét választ adnak a szaléziak az utcagyerekek problémájára Lagosban

A helyzet, amellyel a szalézi rend munkatársai itt szembesülnek, nem egyszerű. Mindenekelőtt különbséget kell tenniük a Lagos utcáin élő utcagyerekek, illetve azok között a kiskorúak között, akik ugyan napközben koldulásra vagy lopásra kényszerülnek, ám mégis van otthonuk, ahová minden este vissza kell térniük. Ez a két jelenség együttesen adja ki azon gyermekek számát, akik ténylegesen bizonytalanságban tengődnek: hajlék nélkül élnek, vagy van hová, kihez menniük, de így is lopásra, bűnözésre vagy zsebtolvajlásra kényszerülnek. Ami ezt a szomorú valóságot generálja, az a rendkívüli szegénység, az elhanyagolás, a bántalmazás és a családon belüli erőszak.

A Lagos Onipetesi körzetében működő szalézi gyermekvédelmi központot (Bosco Home Child Protection Centre) – amit a rend 2021-ben felállított – Afrika, Nigéria és Niger területét összefogó szalézi tartománya irányítja.

Az intézmény speciális rehabilitációs programmal igyekszik válaszolni a térségben veszélyeztetett fiatalok szükségleteire, amely magában foglalja a szállást, az étkezést, az oktatást, az orvosi ellátást, a ruházatot, a tanácsadást, valamint a pszichoterápiás foglalkozásokat, a szakmai készségek elsajátítását, a családdal való kapcsolattartást és a reintegrációt.

A házban jelenleg csak húsz gyerek állandó lakhatása biztosított, de elindítottak egy új projektet, hogy további nyolcvan veszélyeztetett lányt és fiút fogadhassanak majd be. Az otthon mellett azonban működik egy szakképzési központ is, amely lehetővé teszi, hogy a hátrányos helyzetű fiatalok megszerezzék az önfenntartáshoz szükséges készségeket is.

Forrás és fotó: Infoans.org/Szaléziak.hu



