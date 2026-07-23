Korhű barokk esküvőt rendeznek Győrben a Káptalandombon

A július 20-án tartott sajtótájékoztatón ismertették, hogy a rendezvénynek továbbra is meghatározó szerepet kell betöltenie a város eseményei között, ugyanakkor szükség van a koncepció és a megvalósítás átgondolására.

Az idei év különlegessége, hogy egy házaspár – akik 25 éve a győri barokk esküvőn kötöttek házasságot – jelentkezett, hogy szeretnék megerősíteni fogadalmukat.

A rendezvény sokszínű kínálatához a Szent László Látogatóközpont idén is változatos programokkal csatlakozik.

Augusztus 7-én, pénteken 16 órától vezetett sétára várják az érdeklődőket a Püspökvár udvarába. A résztvevők megismerhetik a hangulatos kertet, valamint betekintést nyerhetnek a Püspökvár építésének történetébe, különös figyelmet fordítva a barokk korszak átépítéseire és művészeti értékeire.

Augusztus 8-án, szombaton 10 órától a Nagyboldogasszony-székesegyházban vezetett templomlátogatásra invitálják az érdeklődőket. A program betekintést nyújt a székesegyház barokk átépítésének történetébe, valamint a korszak gazdag művészeti örökségébe és jelentős alkotásaiba.

A két helyszín történetében meghatározó szerepet játszott Zichy Ferenc győri püspök. Neki köszönhető a Püspökvár és a győri székesegyház ma is látható barokk arculatának kialakítása. Munkálataihoz korának legkiválóbb művészeit hívta meg, köztük Franz Anton Maulbertschet, Jacob Gabriel Mollinarolót és Melchior Hefelét, akik maradandó alkotásokkal gazdagították Győr egyházi és művészeti örökségét.

Szerző: Nemesné Matus Zsanett

Fotó: Molnár G.Tamás

Forrás: Győri Egyházmegye

Magyar Kurír