Környezettudatos fejlesztések zajlottak a petőfiszállás-pálosszentkúti kegyhelyen

Idén a több mint 4 millió forintos, MVM Energetikai Zrt. által nyújtott támogatásnak köszönhetően több fejlesztés is megvalósult a Magyar Pálos Rend petőfiszállás-pálosszentkúti kegyhelyén.

A meglévő kolostori fűtésvezérlés korszerűbbé vált az egyedi, mobiltelefonról végezhető távvezérlésnek köszönhetően. A kegyhely temploma és a múzeum épület korábbi fűtésvezérlőjét is korszerűsítették, így az épületek fűtési igényének hatékonyabb optimalizációja valósulhat meg, csökkentve a fűtésre felhasznált energia mennyiségét.

A kolostor épületében található konyha, étkező, könyvtár és szobák fűtésének optimális és energiatakarékos hőfokszabályozása érdekében az érintett fűtési körökbe hőfokszabályozót építettek. Ennek segítségével optimalizálható a helyiségek fűtésére fordított hőmennyiség szabályozása, és ezáltal csökken a fűtésre felhasznált energiafogyasztás mennyisége. A kolostori kápolna klímaberendezése műszakilag elavult, ezért a funkcióját jelentős energiatöbblettel látta el. Az új klímaberendezés révén a helyiség hűtése, és fűtés temperálása kisebb energiafelhasználással valósítható meg.

A kolostorépület tetőszerkezetén meglévő napelemes kiserőmű termelési volumenének bővítésére 25 db fotovoltaikus (ez a technológia a napfényt, azaz a fényenergiát közvetlenül elektromos energiává alakítja át – a szerk.) egység került felszerelésre. Ezzel a bővítéssel a napsütéses időszakoknak az évszakok változása szerinti csökkenésének ellenére a napelemes kiserőmű termelése kevésbé mérséklődik, mint korábban. Ennek megfelelően a napelemes rendszer bővítéséből megtermelt villamosenergia magasabb mértékben tudja fedezni a kolostor, illetve a kegyhely energiaszükségletét. A napelemes rendszer bővítésével a kolostori épület energiamérlegében a megújuló energiafelhasználás vált a mértékadóvá.

A támogatásnak köszönhetően megvalósult fejlesztések révén tehát környezettudatos módon fenntarthatóbbá váltak a pálosszentkúti kegyhely épületei, segítve ezzel a Magyar Pálos Rend egyéb lelkipásztori céljainak megvalósítását.

Forrás és fotó: Magyar Pálos Rend

