Környezetvédelem és fenntarthatóság – Zajlik a Máltai Szeretetszolgálat ifjúsági önkéntes programja

2021. az Önkéntesség Magyarországi Éve (ÖMÉ), melynek részeként a Magyar Máltai Szeretetszolgálat önkéntes koordinátorai és közösségei is számos projektet indítanak fiatal és felnőtt önkénteseknek egyaránt.

Az első projekthét alkalmával szemétszedésre buzdítják a környezetükért tenni vágyókat az önkéntesek. A környezetvédelem és fenntarthatóság hetében a kezdeményezés célja az, hogy az emberek észrevegyék maguk körül azokat a dolgokat, amelyeken akár apró mozdulatokkal is javíthatnak. Arra hívják az önkénteseket, hogy buszra várva vagy a városban sétálva ha szemetet látnak elszórva, szedjék fel, és dobják ki a kukába, a szemétszedést pedig fotózzák le és töltsék fel a projekthétre létrehozott Facebook-oldalra #énisvigyázokaföldre hashtaggel ellátva, hogy megmutassák, néhány perc alatt is sokat lehet tenni a Földért és az élhető környezetért. Az akcióhoz profilképkeret is készült, az önkéntesek ezzel is meghívhatják ismerőseiket, hogy ők is vegyenek részt az akcióban.

A projekthét témáihoz kapcsolódva az iskolai közösségi szolgálatban részt vevő fiatalok 2-4 perces videókat is készíthetnek egyénileg vagy akár csoportban is. A videókban a diákok azt mutatják meg, mit tehet az ő korosztályuk a saját környezetükben, mit tudnak megtenni egyedül és csapatban.

A Máltai Szeretetszolgálat budapesti ifjúsági önkéntes programjai ITT, a környezetvédelem és fenntarthatóság hetének Facebook-oldala pedig ITT található.



