XIV. Leó pápa felhívása a missziók 2025-ös világnapja alkalmából

Üzenetéből az is kiderül, hogy saját misszionáriusi szolgálatának tapasztalatából tudja, milyen fontos ez a segítség. Az alábbiakban XIV. Leó pápa felhívásának fordítását közöljük.

Kedves testvéreim! Minden évben, a missziós világnapon, az egész Egyház a misszionáriusokért és apostoli munkájuk eredményességéért imádkozik. Amikor misszionárius papként, majd püspökként Peruban szolgáltam, saját szememmel láttam, hogy a hívők e naphoz kapcsolódó hite, imája és nagylelkűsége egész közösségeket képes megváltoztatni.

A világ valamennyi katolikus egyházközségét arra hívom, hogy vegyen részt a missziós világnapon. Imáitok és támogatásotok előmozdítják az evangélium terjedését, lehetővé teszik a lelkipásztori és hitoktatási programok megvalósítását, új templomok építését, valamint testvéreink egészségügyi ellátását és oktatását a missziós területeken.

Október 19-én, amikor közösen elmélkedünk a keresztségben kapott meghívásunkról, hogy „a remény misszionáriusai legyünk a népek között”, újítsuk meg örömteli elkötelezettségünket amellett, hogy elvisszük Jézus Krisztust, a mi Reményünket, a föld határaiig.

Köszönöm! Köszönöm mindazt, amit tesztek azért, hogy segíthessem a világ minden táján szolgáló misszionáriusokat.

Isten áldjon meg benneteket!

Fordította: Tőzsér Endre SP

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír