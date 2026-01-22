Kötelékben célba érünk – Négy püspök részvételével imádkoztak Miskolcon az ökumenikus imahéten

A keresztény felekezetek egységének és a békesség megőrzésének jelentőségéről szólt az ökumenikus imahétnek ez a kiemelt alkalma, melyen elhangzott, hogy a közös alap az a békesség, amely nem a világé, hanem a mennyei Atyáé.

Az alkalom az ökumenikus fordítású Hitvallás imádságával vette kezdetét Szalkai Zoltán József OFM plébániai kormányzó köszöntője után. A keddi nap központi gondolata Szent Pál apostol tanítása volt: „…igyekezzetek megtartani a Lélek egységét a békesség kötelékével” (Ef 4,3).

Az igét hirdető Fabiny Tamás evangélikus püspök a fenti gondolathoz kapcsolódva hangsúlyozta: „Annak érdekében, hogy a békesség kötelékét meg tudjuk tartani, először a lélek egységét kell megtalálni.” A Krisztus által alapított Egyháznak egyetemes Anyaszentegyháznak kell lennie, amelynek bár különböző elágazásai vannak, célja mégis közös.

Az evangélikus egyházi elöljáró egy személyes történettel világított rá az egység lényegére, majd egy példázattal folytatta: a kanadai vadlibák repülési alakzatát az egység megtartására szokták felhozni példaként. A madarak V alakban repülve segítik egymást a levegő felhajtóerejével, így sokkal nagyobb távolságot tudnak megtenni. „Ha a vezető liba elfárad, egy másik veszi át a helyét. Ha valaki lemarad vagy beteg lesz, társa leszáll mellé, hogy ne maradjon egyedül” – magyarázta a püspök, hozzátéve azt az óhaját, hogy ez a fajta önzetlen segítés jellemezze a miskolci keresztény közösségeket és az egész országot is.

Nincsen rivalizálás. Keressük a másik értékeit, ne hagyjuk el egymást. Örüljünk az örülőkkel, sírjunk a sírókkal, és akkor közösen, kötelékben célba érünk.”

A szertartás utolsó imádságát a békéért és a háborúban szenvedőkért ajánlották fel. Az ökumenikus imaalkalom Ternyák Csaba egri érsek, Orosz Atanáz miskolci görögkatolikus püspök, Fabiny Tamás evangélikus püspök és Barna Sándor református püspök áldásával ért véget.

A miskolci imahét perselypénzét a Szent Panteleimon Karitász Kárpátaljai Görögkatolikus Jótékonysági Szervezetnek szánják.

A beregszászi székhelyű Szent Panteleimon Karitász elsődleges célja és feladata a nehéz körülmények között élők megsegítése Kárpátalja számos településén: többek között ingyenkonyhákat működtetnek, az iskolásoknak tanszercsomagokat adományoznak, a rászoruló családokat előnevelt csirkékkel támogatják; segítik a háborúban elesett kárpátaljai katonák árváit és özvegyeit, tüzelőanyagot osztanak szét a rászorulók között.

Ezeken kívül különböző programokkal igyekeznek örömtelibbé tenni a családok mindennapjait, legyen szó ajándékokról vagy közösségfejlesztő alkalmak lebonyolításáról. Programjaik mellett folyamatosan dolgoznak új projektek megvalósításán is, amelyek a külhonban maradottak támogatására irányulnak.

Forrás és fotó: Miskolci Egyházmegye

