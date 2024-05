A piarista Kovács Mihály nevét vette fel az Országos Grafikus Programozási Verseny

A programozási tanulmányi versenyt Logo Verseny néven alapították az 1997/98-as tanévben, és azóta is minden évben megszervezi a Neumann Társaság Tehetséggondozási Szakosztálya, szoros együttműködésben az ELTE Informatikai Karral (ELTE IK).

2024-től az első magyar középiskolai informatikatanár, Kovács Mihály (1916–2006) piarista szerzetes nevét veszi fel a Neumann Társaság által alapított Országos Grafikus Programozási Verseny.

Az Országos Grafikus Programozási Verseny szerves része a Neumann Társaság „tehetségpiramisának”: az itt az algoritmikus gondolkodáshoz kedvet kapó diákok közül számosan a Nemes Tihamér Nemzetközi Programozási Versenyen folytatják a versenytevékenységet – a legjelesebbek pedig az informatikai diákolimpiákon képviselik hazánkat. A verseny a Logo (Imagine környezetben) mellett Python, Scratch, Snap! programozási nyelveken is próbára teszi a diákok tudását négy korcsoportban, a 3-4. osztályosoktól egészen az érettségi előtt állókig.

A Neumann Társaság hosszú évek óta közösen ápolja Kovács Mihály emlékét a Piarista Rend Magyar Tartományával. Kovács Mihály már az első magyar számítógép bemutatásának idején, az 1958/59-es tanévben kibernetikai szakkört szervezett – és attól kezdve élenjáró volt a tevékenysége a számítógép-tudomány megismertetésében a középiskolai szférában. Játékokkal, kreatív, önálló munkát ösztönözve szerettette meg diákjaival az új tudományt, az informatikát – épp ezért nagyon jó üzenet, hogy egy grafikus programozási verseny veszi fel a nevét.

„A Kovács Mihály Országos Grafikus Programozási Verseny a Neumann Társaság tehetséggondozási programjának egyik legfontosabb eleme lesz a jövőben is. Nagyon örülök, hogy a Nemzeti Tehetség Program mellett a DEF IT Informatikai Zrt. és az ALEF Distribution HU Kft. is csatlakozott a támogatókhoz. Nagyon számítok rá, hogy a Piarista Rend is állandó szövetségesünk lesz új iskolák és versenyzők megszólításában” – mondta el Képes Gábor, a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság (NJSZT) ügyvezető igazgatója a verseny május 23-án, az ELTE Informatikai Karon tartott díjátadóján.

Kozsik Tamás, Képes Gábor, Zsódi Viktor és Szakács Gergely

„Nagy öröm a Piarista Rend számára, hogy immár egy országos verseny is őrzi egykori szerzetestársunk gazdag életművét. Kovács Mihály életében a mindennapokban hasznosítható gyakorlati tudás átadása a diákoknak teljes egységben volt lelkipásztori hivatásával. A hit és tudomány harmonikus egysége a legnehezebb történelmi időkön is átsegítette, mindig megtalálva a lehetőséget, hogy felkeltse diákjai érdeklődését, és segítse őket a minket körülvevő világ megismerésében és jobbá tételében. Bízom benne, hogy erre ösztönözi majd az immár az ő nevét viselő verseny is a diákokat” – kommentálta a bejelentést Zsódi Viktor, a Piarista Rend Magyar Tartományának tartományfőnöke.

„Az ELTE számára nagy megtiszteltetés és egyben folyamatos fejlődésre inspiráló kihívás, hogy a Neumann Társasággal ilyen széles tehetséggondozási palettán működhetünk együtt. Mindig is célunk volt, hogy az Informatikai Kar legmagasabb szakmai, tanári kvalitásait állítsuk csatasorba a közös cél, a jövő tehetségeinek kinevelése érdekében. Az informatikatanár-képzés legnagyobb hazai intézményeként külön öröm és büszkeség számunkra, hogy a verseny ezentúl nevében is emléket állít Kovács Mihály piarista szerzetesnek, aki az ELTE elődjén, a Pázmány Péter Tudományegyetemen szerezte fizika–matematika tanár szakos oklevelét 1941-ben” – fűzte hozzá Kozsik Tamás, az ELTE Informatikai Kar dékánja.

Forrás és fotó: Piarista Rend Magyar Tartománya

Magyar Kurír