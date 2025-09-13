Követte az elhívást – Eltemették Othmar Leonhard Georg Amtmann bencés szerzetest Pannonhalmán

A gyászmisén a bencés testvérek mellett részt vett Ägidius J. Zsifkovics eisenstadti (kismartoni) megyéspüspök és több egyházmegyés pap, Zeiselhofból és a szomszédos Deutsch Jahrndorfból (Németjárfalu) érkezett hívek, a polgármester, valamint Othmar atya egykori ápolója, rokonai és barátai is.

Othmar atya 1931. szeptember 7-én született a németországi Höchstadtban. 1951-től 1979-ig a németországi Münsterschwarzach apátságának szerzetese, 1979–1985 között Ausztriában, a Geras premontrei kolostor kötelékében élt, majd 1985 óta a Magyar Bencés Kongregáció tagja.

1996-ig Ausztriában, Inzersdorfban volt plébános. 1996-től a Magyar Bencés Kongregációhoz tartozó zeiselhofi Domus Religiosa adminisztrátora, 2004-től elöljárója volt. Hűségesen látta el a rá bízott zeiselhofi kápolna lelkipásztori szolgálatát. Utolsó éveiben egyre súlyosbodó állapota miatt ellátásra szorult, így került 2025 nyarán a Pannonhalmi Főapátság szociális otthonába, ahol az Úr magához fogadta halhatatlan lelkét.

A gyászmisén Hortobágyi T. Cirill főapát mondott búcsúimát Othmar atyáért. „Istenünk, testvérünket gazdagon megajándékoztad testi és lelki adományokkal. A keresztségben isteni életedben is részsítetted.

Ő követte is ezt az elhívást, és ajándékaid még teljesebbé lettek életében”

– mondta a főapát és hozzátette: „Atyánk, a te talentumaid gyümölcsöztek Othmar atya rokonai és a rendi testvérei iránt tanúsított szeretetében és szolgálatában. Külön ajándék volt számunkra, ahogy Othmar testvérünk Egyházad szentségeit,

a közösség eucharisztikus alkalmait méltó liturgiával és igényesen előkészített igehirdetéssel ünnepelte és gazdagította számunkra.”

A főapát, úgy is mint a Magyar Bencés Kongregáció prézes apátja a magyar bencések nevében háláját fejezte ki Othmar atya testvéri szeretetéért és évtizedekig tartó, mindannyiukért végzett lelkiismeretes munkájáért, a közösségnek nyújtott szolgálatáért. „Kérjük Istent, hogy akit már keresztségében megörvendeztetett az örök húsvét reményével, tegye azt teljessé Othmar atya és majd a mi életünkben is, hogy országában együtt lehessünk és dicsérjük őt.”

Ägidius J. Zsifkovics püspök a liturgia végén egyházmegyéje nevében személyes szavakkal búcsúzott Othmar atyától.

Forrás és fotó: Pannonhalmi Főapátság

Magyar Kurír