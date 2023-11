Közel ment az emberekhez – Fotókiállítás-megnyitó és beszélgetés Pozsonyban a pápalátogatásról

A pozsonyi magyar nagykövetség épületében található Liszt Intézet Pozsony kulturális központ (más néven Magyar Kulturális Központ Pozsony) dísztermében kialakított tárlaton Süle Ágnes Katalin fotográfus fényképei tekinthetők meg, melyek a Szentatya április 28. és 30. közötti magyarországi látogatásának alkalmával készültek.

A november 14-én, kedden este rendezett kiállításmegnyitón Venyercsan Pál, a Liszt Intézet Pozsony igazgatója köszöntötte a jelenlévőket. Kiemelte: Süle Ágnes Katalin nem csupán nagyszerű fotográfus, de külképviseletük közösségének, valamint a Pozsonyi Magyar Katolikus Közösségnek is tagja; akkreditált fényképészként volt jelen Ferenc pápa magyarországi látogatásának helyszínein.

A tárlaton látható képei e különleges esemény pillanatait örökítették meg. Így talán azok is átélhetik azt a fantasztikus, magával ragadó hangulatot, akik nem lehettek jelen az eseményen. Az igazgató megjegyezte: az est különlegessége nemcsak az, hogy a fotográfiák által megelevenedő történeteket élőben hallgathatják meg a jelenlévők, és hogy a fotók alkotója is jelen van, de a képek szereplői közül is eljöttek, így Bény község polgármester asszonya, Herbácskó Anita és férje, Norbert is, akik népi viseletbe öltözve a felvidéki magyarságot képviselték a pápalátogatáson.

A kiállítást a cseh és szlovák keresztény fotósokat tömörítő Človek a Viera képviseletében Zuzana Kostková nyitotta meg.

A megnyitót követően Molnár Tamás, a pozsonyi magyar katolikus hívek lelkipásztora beszélgetett Süle Ágnes Katalinnal és Kuzmányi Istvánnal, hírportálunk és az Új Ember igazgató-főszerkesztőjével a pápalátogatásokkal kapcsolatos élményeikről.

Molnár Tamás atya rámutatott: a tárlaton kiállított képek a fél évvel ezelőtti magyarországi látogatáson készültek, de a résztvevők közül többen jelen voltak Ferenc pápa 2021-es őszi látogatásán is, amikor a pápa az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus (NEK) záró napján szentmisét mutatott be a Hősök terén. Kuzmányi István főszerkesztőként a pápai gépen utazhatott újságíróként, és kérdéseket tehetett fel a Szentatyának.

Süle Ágnes Katalin elmondta: amikor megtudta, hogy akkreditált fotósként vehet részt az áprilisi pápalátogatáson, nagy öröm töltötte el, óriási megtiszteltetésnek tartotta, egyúttal nagy kihívás is volt számára. Különböző eseményekre kapták meg az akkreditációt; a szervezők megszabták, ki milyen távolságra fotózhat. Ő viszonylag távolról örökítette meg a Szentatya látogatásának pillanatait. Egészen kivételes élményben volt része.

Kuzmányi István felidézte: 2021-ben együtt utazott a Szentatyával és küldöttségével azon a gépen, amelyen Budapestre érkezett az eucharisztikus kongresszusra; majd az azt követő, háromnapos szlovákiai látogatására is elkísérte Ferenc pápát. Az Alitalia gépén utaztak. A sajtó képviselőit több mint hetvenen képviselték; egy függöny választotta el őket a Szentatya vatikáni delegációjától. A pápának nem kötelessége, de ha úgy dönt, hátramehet az újságírókhoz, és egyesével bemutatkozhatnak neki.

Amikor odalépett hozzá, Kuzmányi István közölte a Szentatyával, hogy Nagyváradon született, és hozzátette: Erdélyben. Ferenc pápa azt válaszolta: Erdély nagyon szép hely, szerencsés vagy, hogy ott születtél. Milyen jó volt veletek magyarokkal együtt ünnepelni Csíksomlyón! „Megszűnt számomra a tér és az idő, félig a mennyországban éreztem magam.” Hihetetlen volt, hogy annak, aki az egész Egyház terheit hordozza a vállán, eszébe jut a szóról, Erdély, hogy ott járt évekkel korábban, és milyen gyönyörű hely. Főszerkesztőnk hozzátette: minden rosszban van valami jó. A 2019-es csíksomlyói pünkösdi búcsú idején borzalmas volt az idő, a zarándokok vele együtt rettenetesen eláztak. A Szentatya gépe nem tudott a terveknek megfelelően Csíkszeredán leszállni, hanem a sokkal messzebb fekvő Marosvásárhelyen, ahonnan

autóval vitték Somlyóra, és a Szentatya útközben megcsodálta az irodalmi művekben is megénekelt, gyönyörű szép hargitai havasokat. Mindez beleégett a szívébe, és valószínűleg ezért emlékezett rá.

Az idei pápalátogatással kapcsolatban Kuzmányi István megemlítette, hogy harmadik gyermekének, a két és fél éves Veronikának jelenleg mindennél fontosabb a hinta. Amikor a játszótéren hintázik, megáll számára a tér és az idő. A Szentatya is egyfajta gyermek, jó értelemben.

Amikor odalép valakihez, a szemébe néz, és csak ő létezik a számára, kikapcsolja a külvilágot.

Mindhárom látogatásán élvezte azt, hogy közöttünk, magyarok között volt, hogy kíváncsiak voltunk rá. Áprilisi látogatásának drámai pillanata volt a megérkezése: kiszállt a tolószékből, és botjára támaszkodva lépett oda az őt várókhoz, ezzel is jelezve, azért jött, mert fontosnak tart bennünket, érdekli, akivel találkozik.

A tárlat egyik képén a Herbácskó házaspár, Norbert és Anita látható, bényi népviseletben: kurta szoknya, piros csizma, illetve az ehhez passzoló férfiviselet. A szintén bényi születésű Molnár Tamás atya kérdésére, hogy milyen érzés volt képviselni a felvidéki magyarságot az áprilisi pápalátogatáson, Anita azt válaszolta: óriási élmény és felelősség.

A Szentatyával már korábban is találkoztak, Rómában, a családok ünnepén. Ferenc pápa kiment az emberek közé, és megsimogatta a kisfiukat. „Biztos voltam benne, hogy valamikor még létrejön egy ilyen találkozás” – mondta a bényi polgármester asszony.

A kisfiú azóta megnőtt, ott volt az Arénában, amikor a Szentatya találkozott a fiatalokkal. A Kossuth téri szentmisén reggel még hűvös volt, de a melegség egyre jobban átjárta őket, míg Ferenc pápára vártak.

A települést büszkeséggel töltötte el, hogy Bény község, illetve hat falu képviselhette a felvidéki magyarságot ezen a látogatáson.

A bényi polgármester asszony férje, Herbácskó Norbert lenyűgözőnek nevezte a szervezést, csodálatosnak az élményt, gyönyörű lelki meditációnak az egész esemény. Azzá tették a mély pápai üzenetek – fogalmazott.

Molnár Tamás atya megszólította a rendezvényen is szolgálatot teljesítő fotósunkat, Merényi Zitát is, aki Ferenc pápának a Vakok Boldog Batthyány-Strattmann László Otthonában tett, zárt körű látogatását nevezte a legnagyobb személyes élményének. Egészen közel állt a pápához, aki olyan mélyen a szemébe nézett, hogy elkapta a tekintetét. A gyerekek énekkel fogadták a Szentatyát, és ő annyira meghatódott ettől, hogy még könnyezett is. Megrendítő volt.

Arról, hogy melyik a kedvenc képe, illetve pillanata a pápalátogatásról, Süle Ágnes Katalin elmondta: az Arénában a Szentatyának a fiatalokkal történt látogatása után készült fotója a szentségimádásról.

A mozgalmasságot, dinamizmust felváltotta a mozdulatlanság, az áhítatos csönd.

A fotográfus meghatónak nevezte, ahogyan a fiatalok csillogó szemmel, örömmel fogadták Ferenc pápát. Erről is láthatók képek, illetve a találkozást megelőző koncertekről, táncokról. Fergeteges volt a hangulat – mondta Süle Ágnes Katalin. Különösen az tetszett neki, ahogy a Szentatya abszolút ráhangolódott a fiatalokra. Derűs és közvetlen volt velük. A távolság miatt nehéz volt fotózni őt, különösen, amikor közel ment az emberekhez; szinte beleolvadt a tömegbe. Amikor pedig reagált a fiatalok beszédeire,

személyenként szólította meg őket, mindenkinek mondott valami olyasmit, ami az ő gondolataihoz kapcsolódott,

és viccelődött is, magyar közmondásokat idézett: „Aki mer, az nyer.”

Süle Ágnes Katalin számára különösen emlékezetes pillanatok voltak azok is, amikor a Szent István-bazilika előtt fotózta a pápát.

Kuzmányi István Ferenc pápa Szent István-bazilikában tett látogatásából kiemelte, hogy a végén a Szentatya szívét megérintette a rá várakozó tömeg. Itt is felállt a tolószékből, lebicegett a bazilika előtti lépcsőkön. A gesztus hatására a személyes biztonságát szavatoló emberek szíve elkezdett gyorsabban verni, mert nem készültek fel arra, hogy a Szentatya bemegy az emberek közé. Korábban a bazilikába való bemenetelkor megállt az amputált lábú, tolókocsis Kardos Mihály atya előtt, megölelte, megcsókolta a kezét, majd megáldotta. Főszerkesztőnk az esemény után megszólította Mihály atyát. Kérdésére, hogyan élte meg a találkozást, csak ennyit mondott: „Potyogtak a könnyeim.”

Hírportálunk főszerkesztője felidézte azt a személyes, nem várt megajándékozottságot, hogy a Kossuth téri szentmise előtt, amikor a Szentatya körbement a téren a pápamobillal, a testőrei több kisgyermeket is kiemeltek a tömegből, akiket a pápa megáldott, köztük az ő közel kétéves kislányát, Veronikát is, akit az édesanyja vitt ki a térre, nagyobb testvéreivel együtt, csatlakozva a plébániájuk közösségéhez.

Kuzmányi István visszaemlékezett arra is, hogy amikor 2021-ben Ferenc pápa Budapestről Pozsonyba érkezett, meglátogatta a Betlehem Házát, amelyben a Szeretet Misszionáriusainak nővérei gyógyíthatatlan hajléktalanokat ápolnak, gondoznak. A pápa meglátogatta őket, a nyilvánosság kizárásával. A főszerkesztő kiemelte: a Szentatya Pétert képviseli, és a Jóistent is megpróbálja közénk hozni. A helyszínen szíven ütötte a gondolat: Isten azért döntött úgy, hogy megtestesül, és ezt ennyire emberközelien tette, hogy végre ismerjük fel, mennyire szeret minket és a barátunk akar lenni. Gyermekként testesül meg, felsír Betlehemben.

Ez az emberléptékű istenarc az, akinek a követeként Ferenc pápa bement a Betlehem Házába, azokhoz az emberekhez, akiknek nincs is arcuk, semmit sem tudunk róluk.

A Betlehem Háza a pozsony-ligetfalusi Szent Család-plébánia területéhez tartozik. A pozsonyi kiállításmegnyitón jelen volt Juraj Vittek plébános is, aki hozzászólásban szemtanúként ugyancsak megrendítő élménynek nevezte Ferenc pápának a Betlehem Házában tett látogatását.

Az eseményen egy kórus is énekelt, többgyermekes szülők, csemetéikkel együtt. Az egyik énekes, Šillo Kiss Ivett örömtelinek nevezte a Szentatya látogatását előkészítő próbákat; ez az időszak tele volt örömmel, kegyelemmel, érezhető volt Isten jelenléte; összefogta az embereket, közösséget teremtett. Testközelben találkoztak a Szentatyával, boldogság volt neki énekelni.

A pápa, Krisztus földi helytartója elutazott, de Krisztus velünk marad. Ő mindig itt van.

Az est végén Molnár Tamás atya búcsúzóul azt kívánta a megjelenteknek, hogy mindenki Isten dicsőségére végezze a munkáját, feladatát. Ez az este is bizonyította, hogy az emberek nyitottak a jóra, a szépre – tette hozzá a pozsonyi magyar katolikus hívek lelkipásztora.

Fotó: Merényi Zita



Bodnár Dániel/Magyar Kurír