Középiskolásként a rákot kutatja Seitz Erik pannonhalmi bencés diák

Egy általa fejlesztett innovatív, a világon egyedülálló módszertannal sikerült azonosítania egy olyan fehérjét, amely szerepet játszik a metasztázisok, azaz az áttétek képződésében. Eredményeit nemsokára a 30. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny szakmai zsűrije is értékeli.

Seitz Erik akkor került kapcsolatba a rákkutatással, amikor beválogatták tavaly a Nemzetközi Kémia Torna magyar delegációjába, és lehetőséget kapott, hogy csatlakozzon Csermely Péter professzor Link Group kutatócsoportjához a Semmelweis Egyetemen. A hálózattudomány alkalmazásával keresnek új kezelési módokat a rák gyógyítására. Mint mondja, a szakirodalomból kigyűjtik azokat az emberhez köthető adatokat, amelyek az áttétek kialakulásában kulcsfontosságú sejtbiológiai folyamattal – szaknyelven epitheliális-mezenchimális átmenet, azaz EMT – kapcsolatosak. Betáplálják az adatokat egy hálózati modellbe.

A kutatócsoport újítása, hogy a világon először köti össze két sejt dinamikus jelátviteli hálózatát. A szimulációk során ezzel a módszerrel valószerűbb eredményeket, és a modell folyamatos bővítésének köszönhetően pontosabb adatok nyerhetőek

– magyarázza Erik. Ennek a módszernek a kifejlesztésében vett részt a májrák egyik fontos jelátviteli útvonalának bővítésével.

A kutató-diák azonban itt nem állt meg. Új módon alkalmazta a modellt: a hálózatba beépített egy hibrid rákos sejtet, mivel ennek kezelési nehézségeivel több tudományos cikk is foglalkozott. Ez a sejt erősebb invazív tulajdonságokkal – életképességgel, gyógyszertoleranciával is – bír. A lefuttatott szimulációkkal sikerült azonosítania egy fehérjét, amelynek gátlásával a rákos sejt elvesztette invazív tulajdonságait, és leállt az áttétképződés. Ez azt is jelentheti, hogy Erik egy új gyógyszercélpontot talált. Azért mondja mindezt feltételes módban, mert az eredményeit még laborkísérletekkel is igazolnia kell. A jövőben a Turbine biotechnológiai vállalat vizsgálja meg Erik kutatását, hogy érdemes-e azt továbbfejleszteni, és valóban fel lehet-e használni a tumoros áttétek célzott kezelésében. Erik rendkívül hálás Csermely Péter professzornak és a projekt vezetőjének, Nina Kunsicnak, mert az ő támogatásuk és segítségük nélkül nem valósulhatott volna meg a kutatás.

Erik két éve csatlakozott a kutatócsoporthoz, amelynek ő a legfiatalabb tagja. Egyetemistákkal, professzorokkal, szakemberekkel dolgozik együtt, hamarosan egy szemináriumot is tart nekik az eredményeiről. Mint mondja, valami hajtja belülről.

Naponta három-négy órát is foglalkozik a kutatással. „Nagyon sok impulzus ér, és rengeteg olyan visszajelzést kapok, amelyektől már egy iskolai feladatra is másként tekintek. Könnyebben és gyorsabban megy a tanulás.”

Most tizenegyedikes, ötödik éve jár a gimnáziumba.

Én itt születtem Pannonhalmán, és már a gyerekszobám ablaka is az apátságra nézett. Meg sem fordult a fejemben, hogy máshová felvételizzek, csak ide adtam be a jelentkezésemet.”

A hely szellemisége, a közeg vonzotta. Azt pedig, hogy bár helybéli, mégis fent lakik a „Várban” azt mondja, ugyanúgy éli meg, mint egy olyan társa, aki több ország távolságra van a szülői háztól. „Ez inkább nekem nehéz” – veti közbe édesanyja. „Lehet, hogy csak két utcára van tőlem, de anyaként még mindig sírok visszautazáskor.” Ha teheti, elsétál a főapátsághoz, hogy ha csak egy pillanatra is, de láthassa fiát. Bár nem volt könnyű elengedni, tudja, hogy szülőként nem tudná mindazt megadni neki, amit bencés diákként megkap. „Attól függetlenül, hogy egy zártabb intézmény, ami fallal van körülvéve, de mégis nyitott, mert az egész világot a lábuk elé hozzák” – mondja hálásan.

Ha egy gyerekben megvan a belső motiváció, abból mindig valami különleges születik és még egy olyan kisvárosból is, mint Pannonhalma, bárhova el lehet jutni – vallja Erik édesanyja. A fiú pedig a szívsebészetig meg se akar állni. Mióta beszélni tud, azt mondja, hogy orvos akar lenni. Nemcsak a kutatói munkában, hanem klinikai környezetben is szeretne kiteljesedni. Most épp egy kardiológiai osztályon keresi a lehetőséget: önkénteskedni szeretne.

