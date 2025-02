Közkinccsé teszi Kozma Imre atya szellemi örökségét a Máltai Szeretetszolgálat

Kozma Imre atya beszédeit már a hetvenes években is sokan magnóra vették, hogy otthon újra meghallgathassák szavait, volt, amikor az előző heti szentbeszédeinek leiratait egymás között osztogatták a szentmisére érkező emberek. Önkéntesek egy kisebb csoportja 1993-ban kezdte rendszeresen rögzíteni a szentmiséin elmondott beszédeket, hogy az azokban megfogalmazott üzeneteket közkinccsé tegye, és az utókornak is megőrizze. Az első években kezdetleges eszközökkel készült hangfelvételeknek azonban csak egy része maradt fenn megfelelő minőségben. A kétezres évektől már nemcsak felvették, hanem digitalizálták és rendszerezték is beszédeinek felvételeit, amit önként vállalt szolgálatként végzett egy kis létszámú csapat. Az utolsó években a Magyar Máltai Szeretetszolgálat is élőben közvetítette Kozma Imre atya szentmiséit a közösségi médiában.

A kozmaimreatya.hu oldalon 1301 darab hangfelvétel található évszámok szerinti bontásban 1993-tól 2024-ig, ezen felül számos interjú, újságcikk, híradófelvétel és a dokumentumfilm is elérhető. A felületen megismerhető Kozma Imre atya életútja és papi pályafutása, megtalálhatók legtöbbet idézett mondásai, a róla tett kijelentések gyűjteménye és egy válogatás a halála után közzétett emlékezésekből.

Forrás és fotó: Magyar Máltai Szeretetszolgálat

Magyar Kurír