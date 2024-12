Kozma Imréről nevezi el a gyermekek gyógyulását segítő programjait a MOL-Új Európa Alapítvány

Több mint egy évtizede segíti a tartósan vagy súlyosan beteg vagy fogyatékossággal élő gyermekek gyógyulását és támogatja a gyerekek családját szociális pályázatai keretében a MOL-Új Európa Alapítvány. A Gyermekgyógyító Pályázat keretében anyagi segítséget nyújtanak művészet- és élményterápiás foglalkozásokat, táborokat, állatasszisztált terápiákat kínáló szervezetek tevékenységéhez. A harmadik éve meghirdetett Gyermekgyógyító Plusz pályázat szakintézményi keretek között a kis betegek családjainak nyújt támogatást.

A programokat az alapítvány 2025-től Kozma Imre atya után nevezi el. Mint honlapjukon írják: „A nemrég elhunyt pap, szerzetes életfilozófiája és munkássága azokra az értékekre épül, amelyeket alapítványunk is képvisel. Kozma atya a rendszerváltás hónapjaiban aktív szerepet vállalt a Magyar Máltai Szeretetszolgálat megalapításában, és egészen a haláláig elnöke maradt. Ezalatt a máltaiak az ország egyik legnagyobb karitatív szervezetévé növekedtek, intézményeik és önkénteseik naponta átlag 17 ezer emberről gondoskodnak. Egyes programjaikat alapítványunk is támogatja. Kozma Imre emellett tagja és hosszú ideig elöljárója volt a három kórházat és több szociális intézményt fenntartó Betegápoló Irgalmasrendnek. A névadással mi is tisztelgünk az életét a betegek, elesettek és rászorulók segítésének szentelő Kozma Imre emléke előtt.”

Forrás és fotó: Magyar Máltai Szeretetszolgálat

Magyar Kurír